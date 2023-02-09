Преподаватель вуза из Перми спасла жизнь незнакомой женщины

Татьяна Поликарпова (слева) впервые встретилась с Александрой Сажиной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стремительно входя в зал, где собрались несколько десятков человек, Татьяна Поликарпова не смогла сдержать слез. Она бросилась в объятия ранее незнакомой, но самой близкой ей женщины – той, которая спасла ей жизнь, поделившись своим костным мозгом.

«Думала, все, конец моей жизни»

- Четыре года назад я пошла сдавать кровь на анализ и увидела плакатик о донорстве костного мозга, - рассказала старший преподаватель пермского филиала Высшей школы экономики Александра Сажина. – Как раз накануне я узнала о том, что у близкого мне человека онкология. Но ему я помочь не могла, зато поняла, что смогу помочь другому человеку.

И тогда Александра вошла в Национальный регистр доноров костного мозга. А спустя два года это ее решение спасло жизнь мамы двоих детей - 45-летней Татьяны Поликарповой из мордовского города Краснослободска.

В июне 2018 года у Татьяны обнаружили лейкоз - злокачественное заболевание системы крови, которое развивается стремительно и без лечения может привести к смерти пациента.

- Я очень испугалась тогда, - вспоминает сейчас Татьяна Поликарпова. – Думала, все, конец моей жизни. И младшую дочку не успею поставить на ноги. Но врачи сказали, что с этой болезнью можно жить.

Несколько лет женщина боролась с заболеванием. Ей провели три курса химиотерапии, но все было безуспешно. Требовалась пересадка костного мозга. Ни сестра, ни старшая дочь не смогли стать донорами – генетическая совместимость составила только 50 процентов.

9 февраля Александра и Татьяна наконец смогли встретиться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И тогда вдруг выяснилось, что Татьяне несказанно повезло – нашелся ее генетический близнец. Им оказалась Александра. Впрочем, о том, кто именно стал донором, Татьяна узнала только сегодня – ровно через два года после операции. Таковы правила конфиденциальности – донор и пациент не могут встретиться раньше, чем через два года.

- Моя большая дружная семья поддержала мое решение, - говорит Александра Сажина. - У меня сестра - врач, и она тоже вошла в реестр доноров. А папа, когда узнал о том, что мне надо ехать на сдачу костного мозга, сказал только одно: «А давай я за тебя сдам!».

Безопасно и безболезненно

Чтобы сдать костный мозг, Александре пришлось отправиться в Петербург. Трансплантация проходила в питерском НМИЦ имени В.А. Алмазова.

- Сама процедура абсолютно безопасна и безболезненна, - говорит женщина. – Она напоминает сдачу крови из вены, только продолжительнее – около четырех часов. А костный мозг быстро восстанавливается. Две-три недели, и все, что я отдала, ко мне вернулось.

- Я была счастлива, когда поняла, что буду жить дальше, - рассказывает Татьяна Поликарпова. – Я понимала, что сразу здоровой не стану. Операция прошла 9 февраля, а в середине марта я впервые смогла выйти на воздух. Мне хотелось пойти погулять, но появилась такая слабость, что не смогла и нескольких шагов пройти. Но я прошла курс реабилитации, чувствую себя хорошо и радуюсь жизни. Я чувствую в себе силы и желание жить. Мне нравится заниматься обычными хозяйственными делами, делать уроки с младшей дочерью. А моя старшая дочь после того, что со мной произошло, тоже вступила в регистр доноров костного мозга.

Реальный шанс на чье-то выздоровление

9 февраля Александра и Татьяна наконец смогли встретиться. Впервые встреча донора и спасенного им человека прошла не в столичных городах, а в Перми.

- Когда меня пригласили на эту встречу, я заплакала от счастья: значит, с человеком, которому помогла, все хорошо, он жив и излечился от своего недуга, все получилось! Я ведь не знала, кому отдаю клетки, - врачи только сказали, что это женщина средних лет, - признается Александра.

Организовал эту встречу фонд «Дедморозим».

- За время нашей работы больше 5,5 тысяч человек из разных уголков Прикамья вступили в Национальный регистр доноров костного мозга. . Мы рады организовать в Перми встречу реального донора и человека, которому он спас жизнь. Эта история показывает, как важно развивать регистр, ведь каждый донор - это реальный шанс на чье-то выздоровление, - рассказала Ольга Кузина, координатор проекта «Донорство ума» фонда «Дедморозим».

Сейчас в Национальном регистре доноров костного мозга более 76 тысяч потенциальных доноров. Он сотрудничает и с международными организациями. В прошлом году впервые российский донор спас жительницу Австралии. А ранее с пациентами из России своим костным мозгом делились доноры из Германии, Италии и других стран.