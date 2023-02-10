Ремонт дорог в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Перми рассказали о предстоящем ремонте дорог в 2023 году, привели список участков улиц и районов, где будут проходить дорожные работы.

Список ремонта дорог Перми 2023

В 2023 году ремонт дорог в Перми будет проводиться в шести районах города и пос. Новые Ляды на нескольких участках улиц. В список ремонта дорог в Перми 2023 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошли 22 дорожных объекта, общей площадью 332 тыс. кв. метров.

Список ремонта дорог Перми 2023 года был составлен на основании жалоб жителей города. В их число вошли участки улиц: Куйбышева от Революции до Белинского, Славянова, Лифанова, Восстания, дорога на полигон ТБО.

В 2022 году были досрочно отремонтированы несколько участков улиц: их ремонт был запланирован на 2023 год.

Дзержинский район:

- пр. Парковый (отремонтирован в 2022 году) на участке от ул. Куфонина до ул. Космодемьянской;

- ул. Рабочая (отремонтирована в 2022 году) на участке от ш. Космонавтов до ул. Малкова.

Индустриальный район:

- дорога на Гамово (отремонтирована в 2022 году) на участке от ул. Промышленной до реки Пыж;

- ул. Карпинского на участке от ул. Советской Армии до ул. Мира;

- ул. Геологов на участке от ул. Леонова до ул. Глинки;

- ул. Глинки на участке от ул. Геологов до ул. Свиязева.

Кировский район:

- ул. Заборная (отремонтирована в 2022 году) на участке от ул. Вольской до ДОС «Березовая роща»;

- ул. Вольская на участке от ул. Светлогорской до ул. Забороной;

- ул. Невского (отремонтирована в 2022 году) на участке от ул. Худанина до ул. Оборонщиков.

Мотовилихинский район:

- ул. Славянова на участке от ул. Восстания до ул. Лифанова;

- ул. Лифанова на участке от ул. Славянова до ул. Свердлова;

- ул. Восстания на участке от ул. 1905 года до ул. Сельскохозяйственной;

- ул. Индустриализации (отремонтирована в 2022 году) на участке от ул. Уральской до ул. КИМ;

- ул. Работницы (отремонтирована в 2022 году) на участке от ул. Лебедева до ул. Уральской.

Орджоникидзевский район:

- ул. Бушмакина (отремонтирована в 2022 году) на участке от ул. Доватора до ул. Ракитной;

- ул. Доватора на участке от ул. Черняховского до кладбища;

Свердловский район:

- дорога на полигон ТБО на участке от остановки «Поворот на Броды» до Бродовского тракта;

- дорога для автобусного маршрута №5а на участке от НПО «Биомед» до микрорайона Голый Мыс;

- ул. Смирнова на участке от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева;

- ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского.

Поселок Новые Ляды:

- ул. Железнодорожная на участке от ул. Тракторной до дома №24 на ул. Железнодорожной;

- ул. Транспортная на участке от ул. Железнодорожной до дома №2 на ул. Траснспортной.

В 2023 году предполагается охватить ремонтом часть дорожных объектов, запланированных на 2024 год.

В 2023 году продолжится ремонт ул. Ленина в Дзержинском и ленинском районах Перми.

Список улиц в каждом районе Перми, нуждающихся в текущем ремонте дорог, будет формироваться по итогам проверок и обращений жителей города.

Итоги ремонта дорог Перми 2022

В 2022 году рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Перми отремонтировали 26 участков улиц, из которых восемь являлись объектами 2023 года.

За счет средств краевого и городского бюджетов в Перми выполнили ремонт дорожных объектов общей площадью около 1 млн кв. метров, включая 26 городских дорог общей площадью более 240 тыс. кв. метров.

В рамках городского проекта «Малые дела» в 2022 году выполнили ремонт шести дорожных объектов в разных районах Перми - улицы Волгодонская, Петропавловская, Студенческая, Щербакова, Краснофлотская, Трактовая. Общая площадь дорожного ремонта составила 57,4 тыс. кв. метров.

В рамках софиннсирования муниципального и краевого бюджетов в 2022 году отремонтировали участок ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Ленина.

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском крае привели в нормативное состояние 76 объектов, общая протяженность отремонтированных участков превысила 170 км.

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