Благоустройство дворов и обустройство детских площадок в Перми 2023: куда обращаться и сроки подачи заявки

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина

В 2023 году продолжится благоустройство дворовых территорий Перми в рамках нескольких проектов и программ. На эти цели выделят средства из муниципального и федерального бюджетов.

Проекты и программы по благоустройству дворовых территорий Перми 2023

В 2023 году на территории Перми предстоит реализовать три программы, по которым благоустроят дворы.

В их число входят: федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также городские программы – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми».

Перечень работ по федеральному проекту и городским программам благоустройства дворов включает:

- ремонт дворовых проездов;

- монтаж освещения;

- установка скамеек, урн;

- оборудование парковок;

- межевание территорий;

- устройство тротуаров;

- установку малых архитектурных форм;

- организация спортивных и детских площадок;

- озеленение;

- создание условий для маломобильных групп населения.

Жители Перми могут подать заявку на благоустройство своей дворовой территории и установку во дворе дома детской площадки.

Куда обращаться для благоустройства дворовой территории в Перми 2023

В 2023 году жителям Перми для благоустройства дворовой территории в рамках городской программы «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми» необходимо обращаться с заявкой в свои районные администрации.

Заявителем может являться лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, ТСЖ, ЖСК или УК. Подробную информацию о форме заявки, документах и справках, необходимых для получения субсидии, а также сроках реализации программы можно получить в администрации своего района.

Куда обращаться для обустройства детских площадок в Перми 2023

В 2023 году жители Перми для получения информации об участии в городской программе «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми» необходимо обращаться в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми.

Телефоны: 8 (342) 212-74-08, 212-46-32.

Когда заканчивается срок подачи заявок на благоустройства дворовой территории в Перми 2023

В 2023 году срок подачи заявок на благоустройство придомовых территорий в рамках городской программы «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми» открыт до 15 мая.

Федеральный проект по благоустройству дворовых территорий в Перми 2023

На 2023 год сформирован список благоустройства дворовых территорий в Перми в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Адресный перечень сформирован в 2022 году по результатам работы общественных комиссий, созданных при администрации Перми.

В адресный список попали 57 дворовых территорий, прилегающих к 76 многоквартирным жилым домам:

- Дзержинский район (ул. Ленина, 87; ул. Крисанова, 34; ул. Крисанова, 7; ул. Крисанова, 11; ул. Монастырская, 123; ул. Монастырская, 123а; ул. Кронштадтская, 4; ул. Челюскинцев, 17; пр. Парковый, 37а; пр. Парковый, 37б; пр. Парковый, 37в; пр. Парковый, 37г; ул. Пожарского, 10; ул. Пожарского, 14; ул. Куфонина, 14; ул. Сочинская, 8; ул. Куфонина, 22; ул. Грузинская, 9);

- Индустриальный район (ул. Мира, 6; ул. Мира, 6а; ул. Мира, 8; ул. Мира, 89; ул. Мира, 91; ул. Мира, 93; ул. Мира, 95; Ул. Мира, 80; Ул. Мира, 78; Ул. Сов. Армии, 49; Ул. Кавалерийская, 24; ул. Сивкова, 24);

- Кировский район (ул. Хмельницкого, 23; ул. Глазовская, 3; ул. Адмирала Нахимова, 11; ул. Маршала Рыбалко, 34; ул. Маршала Рыбалко, 33а; ул. Шишкина, 10; ул. Сысольская, 11; ул. Байкальская, 3/2; ул. Калинина, 32а; ул. Магистральная, 96);

- Ленинский район (ул. Петропавловская, 87; ул. Борчанинова, 14; ул. Борчанинова, 12; ул. Екатерининская, 188; ул. Екатерининская, 184; ул. Екатерининская, 135; ул. Екатерининская, 133; ул. Петропавловская, 13);

- Мотовилихинский район (ул. Крупской, 84; ул. Крупской, 84а; ул. Уральская, 113; ул. Ивановская, 17; бул. Гагарина, 71; бул. Гагарина, 73; ул. Крупской, 51; ул. Крупской, 51а; ул. Крупской, 47; ул. Свободы, 15);

- Орджоникидзевский район (ул. Бенгальская, 10; ул. Гайвинская, 6; ул. Генерала Черняховского, 74; ул. Кабельщиков, 17; ул. Мозырьская, 26);

- Свердловский район (ул. Краснофлотская, 14а; ул. Краснофлотская, 16; Комсомольский пр., 56; ул. Лодыгина, 44; ул. Лодыгина, 46/1; ул. Яблочкова, 17; ул. Солдатова, 30а; Комсомольский пр., 92; ул. Шатрова, 18; ул. Осипенко, 56; ул. Нейвинская, 9; ул. Чернышевского, 25; ул. Холмогорская, 2в).

Адреса районных администраций Перми

- Администрация Дзержинского района (614990, Пермь, ул. Ленина, 85), тел. 233-14-80, Еmail: adzr@gorodperm.ru

- Администрация Индустриального района (614095, Пермь, ул. Мира, 15), тел. 227-93-44, Еmail: air@gorodperm.ru

- Администрация Кировского района (614113, Пермь, ул. Кировоградская, 33), тел. 205-62-01, Еmail: akir@gorodperm.ru

- Администрация Ленинского района (614000, Пермь, ул. Пермская, 57 и 82), тел. 212-07-17, Email: alen@gorodperm.ru

- Администрация Мотовилихинского района (614014, Пермь, ул. Уральская, 36), тел. 260-27-16, Еmail: amtv@gorodperm.ru

- Администрация Орджоникидзевского района (614026, Пермь, ул. Щербакова, 24), тел. 263-46-80, Email: aord@gorodperm.ru

- Администрация Свердловского района (614990, Пермь, ул. Сибирская, 58), тел. 241-27-99, Еmail: asvr@gorodperm.ru

- Администрация поселка Новые Ляды (614105, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2), тел. 295-86-46, Email: anld@gorodperm.ru

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