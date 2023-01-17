Когда в Перми встречать Крещение 2023: история и главные традиции праздника

Крещение Господня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещение Господня входит в число древнейших и почитаемых христианами праздников. Существуют традиции его празднования. История Крещения Господня уходит корнями в глубину столетий.

ИСТОРИЯ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Крещение Господня или Богоявление является одним из древнейших христианских праздников. Праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем и предшествующих этому событиям.

Согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, пришел 30-летний Иисус Христос для принятия обряда крещения. В то время в своих проповедях Иоанн Креститель не раз упоминал о скором приходе Мессии (помазанник Божий).

Во время крещения Иисуса Христа разверзлось небо, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

При участии Иоанна Крестителя всенародно было засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса Христа. Крещение Христово стало рассматриваться как первое событие его общественного служения.

Согласно информации Всемирной электронной энциклопедии, Крещение Иисуса Христа произошло зимой 28-29 годов нашей эры 24 декабря подвижного года или 6 января неподвижного (римского) года.

Первые сообщения о праздновании Богоявления уходят ко II веку.

В Православной церкви праздник Крещения Господня или Богоявления считается днем просвещения и праздником Светов.

«Крещение Господа Иисуса Христа находится в самой тесной связи со всем Его Богочеловеческим делом спасения людей, оно составляет решительное и полное начало этого служения», - сообщает портал «Православный мир».

Крещение Господня на Иордане в деле искупления человеческого рода имело большое спасительное значение. Оно источало смертным оставление, отпущение грехов, просвещение, воссоздание человеческого естества, свет, обновление, исцеление и как бы новое рождение (пакибытие).

ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 2023

Русская Православная церковь празднует Крещение Господня 19 января по григорианскому календарю.

праздник «Крещение Господне» входит в число двунадесятых праздников – 12 важнейших праздников после Пасхи в Православии.

ТРАДИЦИИ ПРЗДНИКА КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 2023

В праздновании Крещения Господня особое почитание относится воде, набранной в этот день. Она имеет чудесные свойства и не портится в течение долгого времени. Вода сохраняет свои свойства и остается свежей. Во всех православных храмах Перми 19 января 2023 можно будет набрать воду. Это можно будет сделать и из открытых водоемов, прорубленных во льду «иорданей».

Освящение воды происходит дважды: накануне Крещения Господня или Богоявления в храмах, а в сам праздник — «на иордани» (природных водоемах).

По традиции, над вырубленной в виде креста полыньей («иорданью») устраивалась выносная часовня. Она получила название «иорданской сени».

Еще одна традиция – купание в «иордани». Оно происходит после погружения священнослужителем напрестольного креста в иорданскую прорубь.

В России традиция крещенского купания вошла после распада СССР. Купание не является церковным обрядом и не предписывается церковным уставом.

Врачи и ученые предупреждают о ряде опасностей, угрожающих здоровью купающимся в ледяной воде - спазм сосудов тела, мышц, кожи и подкожной клетчатки, а также большая нагрузка на сердце из-за увеличения циркуляция крови.

Между тем, Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в свое время отмечал, что многие из окунувшихся в купель стали выходить из нее другими, почувствовав силу Божественной благодати.

«Крещение Христа в водах Иорданских имело не только значение символа очищения, но и преобразующее, обновляющее действие на естество человеческое, - пишет «Православный мир», - Трикратное погружение каждого верующего во Христа в таинстве Крещения изображает смерть Христову, а исхождение из воды - приобщение тридневному Его Воскресению».

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЯ

Православные заповеди гласят о том, что не следует делать в праздник Крещения Господня.

Окунаться в прорубь. Традиция окунаться в прорубь - это не обязательный церковный обряд и не таинство. Если вы не уверены в состоянии своего здоровья, врач не рекомендует вам такие нагрузки, то не стоит рисковать жизнью. Бог дал нам жизнь как высшую ценность.

Гадать. Крещенские гадания - мирское заблуждение. Церковь выступает против любой связи с темными силами с целью узнать то, что сокрыл от нас Господь. Бог сам открывает человеку все, что ему нужно знать о своей жизни. То, чего вы не знаете может только навредить вашей душе.

Пить алкоголь в честь праздника. Велик соблазн после ледяной проруби согреться алкогольным напитком, но злоупотребление «в честь Крещения» - не то, что угодно Богу.

Сквернословить и ссориться с людьми. Чего только ни случается в очереди к купели. Бог не смотрит, кто окунулся первым. Любовь к ближнему важнее места в очереди.

Лечить крещенской водой все болезни. Целебные свойства крещенской воды входят в огромный список суеверий, которые отдаляют нас от истиной веры в Бога. Господь дал разум, руками врачей спасает жизнь. Крещенская вода - не лекарство, хотя, Бог не раз являл людям чудеса исцеления даже в самых безнадежных случаях. Требовать у Бога чудеса нельзя, о них можно только молиться, не забывая и о том, что зависит от нас самих. Визит к врачу не надо отменять только потому, что в доме появилась святая вода.

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