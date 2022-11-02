Студенты пришли во всем черном: подробности исчезновения 18-летней студентки пермского политеха

Пропавшая студентка. Фото: личная страница девушки в соцсети

23 октября в Перми пропала 18-летняя студентка политеха Анна (имя изменено - Ред.). На следующий день на ее поиски отправились волонтеры, а спустя еще несколько дней под постом об ее исчезновении появилась запись «Стоп, проверка информации». Чаще всего это означает, что человек, к сожалению, уже мертв. Официально о смерти Анны пока не сообщается, но, как рассказали «КП-Пермь» источник в силовых структурах и однокурсница пропавшей, Анна совершила самоубийство. По закону мы не можем описывать способ суицида. Скажем лишь, что ее тело ищут в воде и, как добавил наш источник, найдут, скорее всего, только весной.

Что могло толкнуть молодую и симпатичную девушку на роковой поступок, не знают даже ее однокурсницы, которые жили с ней в одном общежитии.

- Около 10 часов утра 23 октября Аня написала сообщение, которое тогда не показалось нам странным, но, как позже выяснится, оказалось прощальным, - рассказывает однокурсница Анны. - Я не могу рассказать все, что она там написала, скажу лишь, что она попросила нас не скучать, сказала, что всех любит, а что ее вещи заберет отец. Тогда мы подумали, что ей просто надоело учиться, и она уехала домой. Но вечером следующего дня ее отец сказал, что Ани больше нет. Через день мы пришли в вуз во всем черном.

По словам однокурсниц, Анна была всегда веселой и общительной, никаких тревожных настроений до трагедии у девушки не замечали.

- Может быть, в ней что-то копилось, но виду она не подавала. С родителями все было хорошо, по крайней мере, телефонные разговоры были нормальными. Парня у нее не было. Аня любила вышивать, была очень творческой девушкой. Что произошло в ее жизни, мы ума не приложим и до сих пор в шоке от произошедшего, - рассказали "Комсомолке" однокурсницы Анны.

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