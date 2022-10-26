Как мегацунами поглотило Пермь в школьном учебнике «Окружающий мир»

Фото: Учебник «Окружающий мир» (Смоленск, Ассоциация XXI век, 2013 год)

Интересную информацию удалось почерпнуть из учебника «Окружающий мир» (Смоленск, Ассоциация XXI век, 2013 год) для школьников вторых классов.

В разделе «Вода на Земле» можно увидеть гигантскую волну мегацунами, которая поглощает под собой легко узнаваемую центральную часть Перми. Приведенная иллюстрация описывает цунами – волны разрушительной силы.

Сложно сказать, как дизайнеру пришла мысль затопить цунами Пермь – города, находящегося в самом центре континентальной России. Можно ли в принципе предположить, что огромная волна, образованная землетрясением огромной силы на участке морского дна, накрыть толщей воды такой город, как Пермь?

Если следовать логике фантастических блокбастеров «2012» или «Послезавтра», то вполне вероятно. Причиной цунами может послужить мировая катастрофа вселенского масштаба. Хотя, даже в этом случае, волна высотой в несколько десятков метров вряд ли доберется до Перми, она просто «потеряется» где-то по пути в необъятных просторах России. К примеру, расстояние от побережья акватории Северного Ледовитого океана составляет более 1200 км, Атлантического – около 4 тыс. км, а Тихого и вовсе – 6 тыс. км.

Конечно, можно предположить, что огромная волна способна накрыть Пермь от близлежащего Камского водохранилища, но и этот вариант можно отнести к области фантастики. В лучшем случае, возможны затопления низменных частей города.

Известен факт первого зарегистрированного на Земле цунами в 1586 году, когда в Перу волна высотой 25 метров ворвалась на сушу, покрыв расстояние в 10 км. Самую же высокую волну мегацунами поднял на высоту почти в 500 метров. Это произошло в 1958 году в заливе Литуйя на юго-западнее Аляски. Это цунами вызвало землетрясение магнитудой более 8 баллов по шкале Рихтера, произошедшее в месте разлома под горным хребтом Фэруэтер.

В Перми «великий потоп» произошел 27 мая 1914 года. Поднявшаяся вода в Каме затопила прибрежную часть Мотовилихи, частично улицу Соликамскую, цеха Пермских пушечных заводов. По затопленной части города можно было передвигаться только на лодках. Причиной тому стали два наложившихся друг на друга пика паводков на Каме и Чусовой.

В нынешних реалиях возникновение мегацунами также возможно при падении на Землю крупного небесного тела или масштабного техногенного фактора. Даже в этих случаях волна в Перми, показанная в школьном учебнике, останется только на рисунке и в головах придумавших ее художниках.

Несомненно, «космическая атака», подобная той, которая произошла в Челябинске 15 февраля 2013 года может угрожать и Перми. Стоит огорчить фантастов, мегацунми она не сможет вызвать даже в случае попадания в Камское водохранилище. Кстати, над Пермью уже пролетал метеорит 18 августа 1877 года. Его разлетевшиеся части рухнули в окрестностях села Таборы. Дело там закончилось выбитыми стеклами в домах и ужасным шумом, сопровождавшим падение небесного тела.

В Пермском крае также существует большая опасность возникновения атмосферных вихрей в виде торнадо или смерчей, но их прохождение для региона не является апокалиптическим.

Стоит признать, коллектив художников школьного учебника проявил настоящий креатив, чтобы перенести вселенский потоп в Пермь. Может быть, они начитались эпических историй о древней Парме или Уральских горах, в глубинах которых по сей день происходят подземные толчки и наблюдается сейсмическая активность? Но это тема отдельного разговора…

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