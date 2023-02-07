Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сводка пожаров в Пермском крае 6 февраля 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 6 февраля 2023 года зафиксировали 7 пожаров: 2 пожара – в Перми; по 1 пожару - в Кунгурском, Губахинском, Березниковском, Осинском и Пермского округах. Погибших и пострадавших нет.

Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (4 случая), неосторожное обращение с огнем (2 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (1 случай).

В Пермском крае 6 февраля 2023 года очагами загорания стали: частные жилые дома - в Мотовилихинском районе Перми, Губахинском и Кунгурском округах; баня - в Осинском округе; многоквартирный жилой дом - Березниках; мусор - в Пермском округе.

Пожар частного жилого дома в Перми 6 февраля 2023

Сообщение о пожаре двухэтажного частного жилого дома на ул. 1-я Новгородская в Перми поступило 6 февраля 2023 года в 17:31. К месту очага загорания были направлены подразделения МЧС России по Пермскому краю в составе 28 человек и 6 единиц техники.

По прибытии первых пожарных было установлено, что горит жилой дом на площади 150 квадратных метров.

Погибших и пострадавших на пожаре нет.

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 6 февраля 2023 года на территории Пермского края 191 профилактическая группа в количестве 461 человека осуществили 1706 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3050 человек, распространили 2609 памяток.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В сводке ЧС 5 февраля сообщили о спасенном малыше из горящей квартиры в Березниках

Мальчика вынес на руках начальник дежурной смены службы пожаротушения Геннадий Кропачев (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях:

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наши Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru