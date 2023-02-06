Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сводка пожаров в Пермском крае 5 февраля 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 5 февраля 2023 года зафиксировали 11 пожаров: 2 пожара – в Перми; по 1 пожару - на территории Кунгурского, Кудымкарского, Горнозаводского, Губахинского, Чайковского, Березниковского, Добрянского, Осинского и Пермского округов. Есть жертвы, травмирован 1 человек.

Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (4 пожара), неосторожное обращение с огнем (3 пожара), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (3 пожара).

В Пермском крае 5 февраля 2023 года очагами загорания стали: в Перми – частный жилой дом в Дзержинском районе и садовый дом в Орджоникидзевском районе; частный жилой дом - в Кудымкарском округе; нежилое строении - в Горнозаводском округе; многоквартирные жилые дома - в Губахинском округе и Березниках; бани - в Кунгурском, Пермском, Чайковском и Добрянском округах; дровяник - в Осинском округе.

Спасение ребенка в Березниках 5 февраля 2023

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на ул. Ломоносова в Березниках поступило в 11:55. К месту очага загорания были направлены подразделения МЧС России по Пермскому краю и федеральной службы пожаротушения в составе 24 человек и 6 единиц техники.

По прибытии первых пожарных было установлено, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 7 человек.

«Когда мы прибыли к месту вызова было принято решение звеном газодымозащитной службы идти на поиск пострадавших. По информации в одной из квартир на четвертом этаже находился ребенок. Вскрыв дверь, мы попали в уже сильно задымленную квартиру. В углу кровати обнаружили очень напуганного и укутанного одеялом мальчика. Не теряя ни секунды, мы с товарищами Иваном Стрекаловым и Павлом Ермолаевым надели на него спасательное устройство, я взял на руки малыша и выбежал из квартиры. Спускаясь по лестничной клетке, накинули на него боевку и параллельно успокаивали его, до приезда сотрудников скорой помощи согревали в пожарном автомобиле», рассказал подробности спасения семилетнего мальчика начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пермскому краю Геннадий Кропачев.

Пожар был локализован в 12:08, ликвидирован - в 12:12. Приблизительная площадь очага загорания составила 18 квадратных метров.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание, удлинителя с последующим горением).

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 5 февраля 2023 года на территории Пермского края 206 профилактических групп в количестве 478 человека осуществили 2202 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3539 человека, распространили 2998 памяток.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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