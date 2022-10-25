Как прошло солнечное затмение в Перми 25 октября 2022 года

Фото: Паблик МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
Сегодня, 25 октября 2022 года, несмотря на пасмурную погоду, жители Перми смогли полюбоваться довольно редким небесным явлением – частным солнечным затмением.
Фото: Паблик МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
Его уникальность состоит в том, что от нашего небесного светила за два часа остались только «рожки».
Фото: Константин Седегов
В Пермском планетарии пояснили, затмение началось в 14:41 по местному времени и продлилось чуть более двух часов. Жители Прикамья увидели это необыкновенное небесное явление с редкого ракурса: Солнце в 15:52 закрыла Луна на 77,5%! В это время ярко-золотой серп завис низко над юго-западным горизонтом на высоте не более 11 градусов.
Фото: Константин Седегов
Социальные сети буквально взорвались необычайными по красоте кадрами частного солнечного затмения. Давайте вместе полюбуемся редкими кадрами!
Фото: Константин Седегов
Кстати, согласно древним преданиям, сон в ночь на 25 октября может сбыться, но только если он оказался ярким, красочным и хорошо запомнился. Так что, что произойдет после солнечного затмения 25 октября 2022 года некоторые из нас смогут узнать чуть позже.
Фото: Паблик МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
Фото: Паблик МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
Фото: Паблик МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
Фото: Паблик МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
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