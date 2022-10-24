Когда город Пермь отпраздновал свой первый день рождения

Павел Размахнин "Вид Перми. Рисунок" (1832-1835). Из фондов Пермской государственной художественной галереи.

История Перми хранит много необычных событий. Пожалуй, одно из главных относится к дню рождения Перми. Многие сходу назовут день рождения Перми – 12 июня 1723 года. Именно на эту дату в последние годы ориентируются все празднования Дня города.

День основания и день рождения Перми

Тем не менее, официальной датой дня рождения административной единицы – города Перми является 18 октября 1781 года.

Днем основания города Перми является 15 мая (4 мая по старому стилю) 1723 года. В этот день состоялась закладка Егошихинского (Ягошихинского) медеплавильного завода и поселка при нем. Место для завода было выбрано Василием Татищевым.

В 1780 году по указу императрицы Екатерины II на месте заводского поселка Егошиха был учрежден губернский город Пермь, а 18 октября 1781 года состоялось торжественное открытие Пермского наместничества и губернского города Перми.

В результате у Перми оказалось две даты рождения: 1723 и 1781 годы, которые вызвали нешуточные споры у историков и краеведов.

Вопрос о дате возникновения Перми поднимался неоднократно. В конце 1960-х годов дискуссия по этому вопросу началась с новой силой.

Точка зрения историка Бориса Назаровского и его сторонников была признана справедливой: 1973 год был объявлен юбилейным. В 1983 году жители Перми отметили 260-летие со дня основания города. Во время подготовки к этому юбилею городские власти приняли решение праздновать день рождения города ежегодно в одно из июньских воскресений, независимо от того является ли дата «круглой» или нет. Таким образом, 19 июня 1983 года пермяки впервые широко отмечали День города.

В 1994 году Указом президента РФ день 12 июня стал государственным праздником и выходным днём – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

С этого времени День города в Перми стали отмечать именно в этот день. Позднее это решение закрепили в Уставе города Перми.

В 1995 году официальной датой основания города Перми установили дату закладки Егошихинского завода - 4 мая (15 мая по новому стилю) 1723, день рождения города так и остался 18 октября 1781 года.

Как праздновали в Перми первый день рождения города

Свой первый день рождения Пермь отпраздновала 18 октября 1781 года и продолжались они целых три дня. В те времена, оказывается, знали толк в праздниках.

Церемония началась с торжественного богослужения в Петропавловском соборе. Здесь же к присяге были приведены губернские чиновники, освящены зерцала – доски со сводами правил и законов необходимых для установки во всех присутственных местах города. Затем молебствие было перенесено на Соборную площадь, пел большой церковный хор из Соликамска.

Отсюда прошел крестный ход, во время которого были освящены казенные дома Перми. Все это сопровождалось войсковым парадом и отданием воинских почестей. Над городом разнеслась мощная канонада из пушечных и оружейных залпов, произведенных солдатами караульной службой. В течение всего дня над новым губернским городом разносился звон соборных колоколов.

Следующая официальная часть торжеств была перенесена в дом наместника, где в главном его зале был установлен царский трон. По описаниям очевидцев того времени, трон представлял собой «портрет Екатерины Второй в золоченых рамах, при нем занавес малинового бархата с золотой бахромой и кистями, небольшой балдахин, золоченый с трех сторон, на балдахине деревянный золоченый герб, деревянный купол, обтянутый малиновым бархатом, с золоченой шишкою, кресла золочёные с бахромою, подушкою и таковым же заспинком, рундук о двух ступенях обит малиновым бархатом». На убранство трона ушло 7,4 метра бархата, 18,9 метра бахромы, 27 метров холстины...».

Генерал-губернатор Пермского и Тобольского наместничества Евгений Петрович Кашкин и пермский губернатор Иван Варфоломеевич Ламб у подножия трона открыли наместничество и губернию. После наместник произнёс официальную речь о неукоснительном выполнении всеми чиновниками всех возложенных на них государством обязанностей. Отсюда все отправились на торжественный обед в казённые палаты.

В это время на соборной площади уже во всю гуляла вся пермская слобода и разный люд, приехавший из соседних селений. Здесь были выставлены праздничные столы с отменными яствами, всё сопровождалось бурным потреблением вина из доставленных в большом количестве бочек.

Ближе к вечеру Петропавловский собор, набережная Камы, все казённые здания и частные дома были освещены огнем 20 000 плошек и 7 000 фонарей. В небо было запущено более тысячи ракет, повсюду крутились шутихи, на камском берегу для тех, кто озяб начали жечь смоляные бочки. Посредине соборной площади был размещён иллюминированный огромный портрет Екатерины II.

В доме наместника был устроен вечерний бал, куда «чиновники явились в мундирах и напудренных париках с заплетёнными косами, дамы были в платьях с длинными шлейфами и в башмаках с высокими каблуками».

19 октября 1781 года «день города» продолжился в доме губернатора Ламба. Здесь вновь были устроены обед и бал.

На следующий день, 20 октября, все переместились для торжеств в деревянные хоромы Строгановых на камском берегу – фактических хозяев местных богатств и территорий. Гостей встречали граф Александр Сергеевич Строганов, его сын барон Павел Александрович Стоганов, барон Александр Николаевич Строганов с супругами.

В эти дни, похоже, гуляла вся Пермь и мало кто работал – местный люд был в достатке обеспечен едой и выпивкой.

Кстати, царский трон простоял в Перми до 1789 года и, как «большая великость», был водным караваном в сопровождении инкассаторской службы отправлен в Петербург.

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