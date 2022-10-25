Невероятное везение: пермяк рассказал, как выжил после того, как у него не раскрылся парашют

Игорь прошел шестичасовой инструктаж и сдал экзамен. Фото: личный архив.

- Прыжок с парашютом – это была моя давняя мечта, - говорит пермяк, основатель проекта «Живая история» Игорь Серебренников. – Осуществить ее мне помогла моя любимая девушка. За 6,5 тысяч рублей она подарила мне прыжок на аэродроме во Фролах, однако в полете у меня не раскрылся парашют. Но все-таки я сумел приземлиться и остаться живым.

Похоже, 45-летний пермяк родился в рубашке, и сейчас ему впору отмечать 22 октября свой второй день рождения. Именно в этот день Игорь Серебренников сделал шаг в открытый люк летящего самолета. О том, как выжил и даже не получил ни одной царапины, Игорь рассказал «Комсомольской правде».

- Прыжок с парашюом у меня был первым и, вероятней всего, последним, - улыбается мужчина. – Я сейчас просто поставлю галочку, что этот пункт из своих жизненных планов я уже отработал.

Прыжок с парашюта Игорю подарила любимая девушка. Фото: личный архив.

Перед прыжком, как и положено, мужчина прошел полный инструктаж в учебном центре с опытными инструкторами. Были и теория, и практика, и экзамен.

- Девушки и новички без подготовки чаще выбирают прыжок «в тандеме», но я решил прыгать самостоятельно, - говорит мужчина. – Для этого на протяжении шести часов проходил инструктаж и отрабатывал до автоматизма все необходимые навыки.

22 октября на аэродроме было много многолюдно: прыжки совершали несколько групп.

- Мой парашют складывал не я, а мои опытные инструкторы, - объясняет Игорь. – И вот нам объявили разрешение на погрузку в самолет. Нас, новичков, оставили на четвертый заход. Ребята словно ныряют в бассейн, миг и далеко внизу виден раскрывшийся купол. Бывалые прыгают по системе Арбалет. Это когда парашют раскрывается самим спортсменом, дергая за кольцо. У новичков парашюты модели Дельфин. После отделения от самолета, специальный трос выдергивает хвост парашюта, и он выходит автоматически.

И вот после четвертого захода самолет дает сигнал готовности к прыжку.

- Ноги как ватные, - вспоминает Игорь. - В иллюминаторе молоко. Мы поднялись выше - до 1000 метров. Здесь низкая облачность и туман. Вспоминаю технику выпрыгивания, что мы отрабатывали в зале. Встать одной ногой в проем, взять замок двери как стакан. Выпускающий инструктор смотрит в мои испуганные глаза и командует:

- Пошел!

- Я шагаю в эту ревущую бездну, группируюсь, как учили, руки вдоль тела ладонями наружу, ноги пошире, голова смотрит вверх, - рассказывает о своем прыжке пермяк. - Считаю: 501, 502, 503. Вот он долгожданный рывок. Только картинка сверху напоминает букет цветов, а никак не наполненный купол. Парашют не раскрылся.

Игорь мгновенно вспоминает инструкцию: поднять руки вверх, схватить специальные ручки, дернуть их три раза до упора.

Пермяк внимательно слушал инструктора. Фото: личный архив.

- Снова смотрю вверх, - вспоминает свой прыжок пермяк. - Есть раскрытие, только что же это? Стропы начинают закручиваться в жгут.

- Закрутка, - орет принимающий инструктор в рацию.

- И тут мозг перестает думать о том, что ты летишь к земле со скоростью свободного падения и моментально вспоминаешь порядок действий: отжать стропы в разные стороны и начать вращение, кружась как волчок.

Это помогло размотать стропы и привести парашют в норму.

- Теперь мне осталось только остановить вращение, и я вспоминаю, что нужно схватить ручки и начать управление парашютом.

- Поворачивай вправо на 180, - кричит в рацию моя поддержка.

Я делаю, как говорят. Подо мной вращается земля.

- Поворачивай налево, видишь стрелку? – командует инструктор.

- Точно, вот аэродром, прямо подо мной и стрелка, показывающая направление против ветра, то самое необходимое для безопасной посадки.

- Готовься к приземлению!

- Я вспоминаю, что нужно собрать ноги перед собой и натянуть обе стропы вниз. Бах, и прямо мимо ног плюхаюсь на землю на свой зад. Несильно, но чувствительно. Все, я на земле! Я жив и счастлив! Теперь нужно собрать купол. Вижу, ко мне бежит мой инструктор. Он помогает мне все собрать правильно и дойти до ангара.

Пермяк говорит, что после этого корвалольного прыжка никаких претензий к авиацентру и его инструкторам не имеет, зато всем, кто будет прыгать после него, Игорь пожелал следующее:

- Лучше берите прыжок с инструктором в тандеме, но если вы привыкли все делать самостоятельно, то внимательно слушайте инструктора, как действовать в экстремальной ситуации, возможно, это вам пригодится, - улыбается счастливчик.

«Молодец, вырулил, не растерялся», «Со вторым Днем рождения», «Вот не прыгал и не буду после такого», «Пусть девушка впредь дарит тебе плюшевые тапочки и шерстяные свитера», - говорят об экстремальном подарке друзья и знакомые Игоря Серебренникова.

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