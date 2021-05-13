«Может отмечать свой второй день рождения». Инспекторы ГИБДД и медик спасли юношу, попавшего в аварию

Сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

19-летний парень из села Верх-Юсьва Кудымкарского района может теперь отмечать свой второй день рождения. Недавно он купил себе ВАЗ-2115 и, не дожидаясь получения прав, сел за руль. Но поездка завершилась плачевно. На дороге парень разогнался, не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась. Водитель не был пристегнут, и его выбросило из салона через лобовое стекло на обочину.

- Молодой человек был без сознания, с раной на шее, сильное кровотечение, - вспоминает инспектор ГИБДД Данил Четин.

В момент аварии они вместе с напарником Александром Тетерлевым патрулировали территорию. На обочине сотрудники ГИБДД увидели перевернувшийся автомобиль и лежащего рядом водителя. Они позвонили в «скорую», а сами бросились на помощь к пострадавшему.

Травмы у парня были серьезные, но ему повезло. В это время мимо проезжала Ольга Мехоношина - врач реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями из города Лангепаса. Она с семьей ехала в гости к родственникам. Но, увидев аварию, остановила машину и тоже поспешила на помощь.

- Водитель пришел в сознание, но был в шоковом состоянии, - говорит Данил Четин. - Скорая помощь увезла его в больницу. Медики мне потом рассказали, что несколько дней парень провел в реанимации, у него были серьезные повреждения внутренних органов, но сейчас он переведен в общую палату и его жизни уже ничего не угрожает.