В ДТП в Пермском крае беременная женщина оказалась зажатой в искореженной легковушке

Фото: Госавтоинспекция Прикамья.

Вечером в четверг, 2 февраля, по технологической дороге в направлении автодороги Голдыри-Орда-Октябрьский 43-летний водитель автомобиля Скания с прицепом при движении задним ходом врезался в автомобиль марки Хендай Солярис, за рулем которого находился 27-летний местный житель.

- В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля получили различные травмы. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.

Фото: Госавтоинспекция Прикамья.

Как добавил «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, в легковушке была беременная женщина, она оказалась зажатой в искореженном салоне.

- Подоспевшие сотрудники МЧС разрезали часть машины с помощью спецсредств, извлекли женщину, а после вертолетом санавиации ее госпитализировали в Пермь. 11-летний пассажир легковушки получил незначительные травмы, а у водителя перелом бедра.

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