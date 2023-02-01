Пермскому ниндзя, который на ходу пытался разрубить машину бывшей жены самурайским мечом, вынесли приговор

С момента трагедии прошел год. Фото: Соцсети

Во вторник, 31 января, в Краснокамском городском суде вынесли приговор Владимиру Пономареву, который прошлой зимой пытался разрубить машину своей бывшей супруги самурайским мечом.

Напомним, 22 января 2022 года возле Краснокамского кладбища водитель Toyota Highlander Евгений и его друг Владимир устроили погоню за машиной, в которой ехала бывшая супруга последнего Анастасия со своим молодым человеком Виталием (имена пары изменены - Ред.). Владимир, на ходу высунувшись из пассажирского окна с мечом в руках, стал наносить удары по машине. К счастью, Анастасия и Виталий не пострадали. Евгений и Владимир уехали, но через полчаса устроили смертельное ДТП, в котором погибла 25-летняя Наталья Ежова. Более подробно об этой истории можно почитать в нашем материале.

Спустя год с момента трагедии уголовные дела Владимира и Евгения направили в суд. Вот только судить их будут не как соучастников, а каждого за отдельное преступление. Почему следователи не нашли сговор в их действиях, остается загадкой. Как бы то ни было, за несколько дней до своего первого судебного заседания Евгений сам разбился в жуткой аварии. Утром 18 января «Toyota Land Cruiser», в котором он ехал на пассажирском сидении, врезался в грузовик «Volvo». Водитель «Крузака» погиб на месте, а его Евгения с серьезными травмами увезли в больницу. Тогда его состояние медики оценивали как крайне тяжелое. В связи с этими обстоятельcтвами суд перенесли на неопределенное время. А вот Владимиру избежать суда не удалось.

- Прокурор просил для него три с половиной года колонии, но суд приговорил его к двум с половиной годам строго режима,- говорит адвокат пострадавшей стороны Наталья Анкудинова. - Свои действия (нападение с мечом на машину - Ред.) он оправдывал тем, что с появлением в жизни его бывшей жены Виталия, он не мог видеться с их общим ребенком. Потерпевшая сторона - Валерий с Анастасией и муж погибшей девушки Кирилл - не довольны приговором, но будем ли подавать апелляцию, мы пока не решили.

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