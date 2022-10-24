Александр и Юлия очень ждали появления сына на свет. Фото: семейный архив.

- Прошло два с лишним года, но мы до сих пор не можем это обсуждать, очень больно, - говорит пермячка Юлия. Два года назад из-за ошибки медиков женщина потеряла новорожденного сына. На днях суд удовлетворил ее иск о возмещении морального вреда к больнице на один миллион 400 тысяч рублей.

Из-за карантина закрыли почти все роддома

Юлия замужем уже второй раз, от первого брака она воспитывает двух сыновей. А вот у ее супруга умерший ребенок был первым и единственным сыном.

- Малыш был долгожданным, его появления ждали на свет все: и бабушки-дедушки, и муж, и мои сыновья, - объясняет Юлия. – Несмотря на то, что мне тогда было 35, беременность протекала идеально. Это с первыми детьми я лежала на сохранении, а в этот раз только ОРВИ перенесла. Ну и на последнем месяце давление поднялось, мне таблетки выписали.

Второй сын женщины появился на свет с помощью кесарева сечения, поэтому с третьим ребенком мамочке за неделю до родов сказали лечь в больницу.

- Рожать меня направили в перинатальный центр, но был 2020 год, шла пандемия коронавируса и перед госпитализацией мне позвонили и сказали, что везде карантин и принять меня смогут только в Гайвинском роддоме, - вспоминает она.

Юлия легла в больницу 29 мая, на 4 июня ей назначили операцию. За эти дни ее не раз осматривал врач, ей делали УЗИ и наблюдали за состоянием ребенка.

У супругов это был второй брак. Фото: семейный архив.

«Почему так поздно ребеночка привезли?»

- 4 июня мне сделали операцию, и я услышала, как громко кричит мой сынок, - вздыхает женщина. – Мне показали его, дали поцеловать, укутали и унесли. На кормление принесли в палату через два часа, но он не стал сосать грудь. «Почему он не ест?», - спросила я у медсестры.

- Так иногда бывает, - ответила она.

Вечером Юле ребенка не принесли, и она отправилась в детскую.

- Что случилось? – пыталась выяснить она у медиков.

- У ребенка подозрение на пневмонию, его унесли на рентген, - объяснили ей.

Ночью мамочка пять раз вставала и подходила к дверям детской, и под утро обнаружила кювез сына пустым.

- Все нормально, пневмония не подтвердилась, его положили в палату интенсивной терапии, - успокаивали ее. - Утром придет врач и все решит.

- Я задремала, проснулась около восьми утра и побежала в ПИТ, а там толпа народу, - рассказывает женщина. - Мне сказали, что сына сейчас повезут в реанимацию 13-й детской больницы, уже и «скорая» приехала. И больше я его не видела…

Сын Юлии и Александра прожил всего шесть дней. Фото: семейный архив.

Сказать, что семья переживала, - ничего не сказать. Юля плакала и боялась звонить в больницу, чтобы не услышать плохое. Звонил и спрашивал о состоянии сына ее муж, Александр. Через четыре дня после родов Юлю выписали из роддома, но к сыну ее так и не пустили из-за коронавируса.

- Почему так поздно к нам ребеночка привезли? – только и сказал ей детский врач.

- 8 июня у него остановилось сердце, но врачи его реанимировали, - плачет женщина. – А 10 июня сердечко сына остановилось вновь, и врачи уже ничем не смогли ему помочь. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Развилась она из-за внутриутробной пневмонии, которую проглядели в роддоме. С каждым часом ему становилось все хуже, организм почти сутки жил без кислорода, пока не собрался консилиум. В итоге врачи в 13-й больнице уже не понимали, отчего его лечить, так как отказывали все органы.

Смириться с потерей невозможно

Потеря ребенка и его похороны очень подкосили всю семью. Три месяца Юля просто лежала и рыдала в подушку. Переживали муж, старшие дети женщины, бабушки-дедушки…

- Я и сейчас иногда рыдаю, просто надо жить дальше и я себя пересиливаю и настраиваю, - говорит женщина. - Потому что если я хочу еще ребенка, мне нельзя страдать. Надо дальше жить.

Самое грустное в этой ситуации то, что незадолго до третьих родов женщина написала заявление о медицинской стерилизации и одновременно с кесаревым сечением ей перевязали трубы. И теперь иметь ребенка естественным путем у супругов не получится.

- Но мы очень хотим малыша, поэтому через два года после потери сына немного успокоились и решились на ЭКО, - говорит Юлия. - Эту процедуру нам проведут бесплатно, по показаниям и по полису ОМС. Однако оставлять случившееся просто так мы не смогли и решили судиться с больницей. Хотя поначалу даже не знали, как это делать, ведь ничего не понимали в медицине. От родственницы узнали про Пермскую медико-правовую коллегию и обратились туда. Нам помогли написать исковое заявление и объяснили, как сделать медицинскую экспертизу. Ее проводили в Оренбурге, стоила она 146 тысяч рублей и мы заплатили эти деньги. Эксперты выявили недостатки в оказании медпомощи. С этими документами мы обратились в суд и попросили взыскать с роддома компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей. Судья практически в полном объеме удовлетворил наш иск.

Памятник на кладбище родители сделали сыну с большой любовью. Фото: семейный архив.

Комментарий эксперта

«Взыскать с больницы достойную компенсацию возможно»

- 10 октября Орджоникидзевский районный суд принял решение об удовлетворении требований истицы к «Городской больнице Архангела Михаила и всех небесных сил» (неформальное название – роддом на Гайве) на сумму 1 млн. 400 тысяч рублей, - прокомментировал исход судебного процесса генеральный директор ООО «Медико-правовая коллегия» Евгений Козьминых. - Поводом для иска явилась смерть новорожденного ребенка от пневмонии через несколько дней после рождения. Проведенная в ходе рассмотрения дела судебно-медицинская экспертиза установила допущенные больницей дефекты при оказании медицинской помощи, которые, хотя и не состоят, согласно заключению экспертов, в причинно-следственной связи с наступлением смерти ребенка, тем не менее, являются основанием для взыскания компенсации морального вреда.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, пациенты и их родственники вправе подавать иски о компенсации морального вреда, если считают, что со стороны лечебного учреждения была оказана некачественная медицинская помощь. При этом в гражданском праве действует принцип «презумпции вины», согласно которому нарушитель (больница) должен доказать ее отсутствие, что в большинстве случаев бывает невозможно.

За последние три года существенно активизировалась судебная практика в РФ и Пермском крае по применению данного принципа при разрешении гражданских врачебных дел, что позволяет пострадавшим гражданам взыскивать достойные компенсации морального вреда, даже в отсутствии указания экспертов о наличии причинно-следственной связи дефектов с наступившими последствиями.

Ответчиками по таким искам выступают, как государственные, так и частные медицинские организации, независимо от формы собственности и степени «экзотичности» своего наименования.

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