Фото: МЧС по Пермскому краю.

Многие жители Пермского края уже успели собрать урожай на своих дачах и загородных участках. Большинство из них для хранения овощей и заготовок используют ямы в гаражах или подвалах.

Овощные ямы при использовании таят большую опасность при подготовке к периоду хранения урожая, а также в случаях спуска в них, чтобы забрать урожай или заготовки.

Опасность при использовании овощных ям или погребов

Овощи в процессе хранения «дышат», создавая вокруг себя оболочку из углекислого газа. Считается, чем больше концентрация газа, тем лучше хранятся овощи. В дощатых погребах иногда скапливается метан или болотный газ.

И то, и другое в погребе или овощной яме без вытяжки способно человека убить, а метан может вызвать взрыв.

Опасные газа скапливаются в овощных ямах или погребах при отсутствии искусственной или естественной вентиляции. В МЧС по Пермскому краю пояснили, как в овощных ямах или погребах может появиться опасный для жизни человека газ.

Углекислый газ образуется в результате разложения органических веществ и проникает в подземные сооружения из почвы. Этот газ без цвета и запаха, он тяжелее воздуха, поэтому, вытесняя его, заполняет все пространство. Также углекислый газ выделяют все овощи и продукты, которые хранятся в погребе. Когда в погребе много продуктов, углекислый газ способен вытеснить весь кислород.

Метан или болотный газ образуется при медленном разложении растительных веществ без доступа воздуха, также проникает в погреб из почвы.

Даже небольшая концентрация газа в воздухе овощной ямы или погреба (до 10%) является опасной для человека. Почувствовать ядовитое вещество и его мгновенное воздействие на организм, практически невозможно.

Когда человек спускается в погреб, он обычно не чувствует, что начинает вдыхать токсичный газ, но через некоторое время у него начинает болеть и кружится голова, появляется тошнота и легкая слабость, человек теряет реальное чувство времени, нарушается ориентация в пространстве. Если помощь не будет оказана вовремя, человек может умереть.

При этом силы покидают пострадавшего довольно быстро, и подняться наверх самостоятельно он уже не может.

Как пояснили в МЧС, иногда владельцы овощных ям сушат их без соблюдения правил пожарной безопасности: разводят внутри костры, используют печки-буржуйки, самодельные электронагревательные приборы и электровентиляторы, оставляют овощные ямы во время сушки без присмотра. В результате происходят пожары, на которых люди гибнут или получают ожоги.

Как правильно подготовить овощную яму или погреб к хранению овощей и заготовок

В МЧС призывают уделить особое внимание вопросам пожарной безопасности в период подготовки овощных ям, их очистке и просушке:

- для освещения и сушки овощных ям запрещается использовать открытый огонь

- овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией

- сушку овощных ям следует проводить при постоянном контроле, не допускать туда детей и лиц в нетрезвом состоянии

- перед загрузкой овощей проверьте состояние электропроводки

- если освещение погреба отсутствует, необходимо пользоваться только безопасными источниками света

Перед закладкой овощей на зиму необходимо тщательно высушить и продезинфицировать погреб. Самый простой способ – это побелка известью с добавлением медного или железного купороса. Деревянные полки и стеллажи, если они разборные, лучше вынести наружу, вымыть и высушить на солнце. Если у вас повышенная влажность в погребе, то на пол следует насыпать сухие опилки. Все эти работы следует закончить за месяц до закладки продуктов на хранение.

Опасность представляют погреба и овощные ямы, которые в течение долгого времени закрыты.

Дополнительно в погребе или овощной яме необходимо предусмотреть систему вентиляции, которая обеспечит регулярный приток воздуха, препятствующий чрезмерной влаге, плесени и сырости, а также предотвратит скопления газа.

Как правильно спуститься за заготовками в овощную яму или погреб

Если овощная яма или погреб без вытяжки, то не надо спешите залезать в них. При спуске в овощную яму или погреб в МЧС приводят несколько простых правил.

Как только вы откроете крышку погреба, не спускайтесь сразу вниз. Выждите несколько минут для проветривания.

Убедитесь, что в погребе нет углекислого газа. Поставьте в ведро зажженную свечу, и на веревке спустите ведро в погреб. Если свеча погасла, значит, необходимо дополнительное проветривание.

Возьмите метлу и, не спускаясь вниз, «размешайте» воздух в погребе, как будто вы размешиваете чай в стакане. Можно на веревке подвесить старое одеяло или тюк соломы и несколько раз опустить в погреб и поднять его, тем самым создавая ток воздуха. Снова проверьте наличие углекислого газа. Газ уйдет, уступив место воздуху. При этом, подождать придется еще часа полтора при открытой горловине, чтобы наверняка быть уверенным в безопасности.

Если вы решили задержаться в погребе – достать овощи, провести уборку или сделать ремонт, необходимо проводить все работы вдвоем. Второй человек должен оставаться снаружи и постоянно с вами общаться, чтобы при первых признаках ухудшения самочувствия он смог вызвать экстренные службы.

Также необходимо помнить, что, если с кем-то из близких или соседей случилась беда, не надо бросаться на помощь, не позаботившись о собственной безопасности. Необходимо обвязаться веревкой перед спуском и оставить наверху человека, который будет обеспечивать страховку. Известны случаи, когда люди один за другим спускались в погреб, чтобы помочь родственникам или знакомым, и в итоге получали тяжелое отравление или погибали.

Специалисты МЧС напоминают, выполнение простейших правил безопасности позволит сохранить здоровье и жизнь вам и вашим близким. Будьте внимательны и осторожны!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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