Погода в октябре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики на следующей неделе с 24 по 30 октября 2022 года прогнозируют погоду в Перми и Пермском крае умеренно холодной с понижением температуры воздуха, усилением осадков и установлением временного снежного покрова. Похолодание в Пермь вновь принесут циклоны со стороны Баренцева моря. В Пермском ГИС центре считают, что характер погоды в Перми будет намного холоднее по отношению начала и середины октября 2022 года.

В понедельник, 24 октября, ночью осадки в Пермском крае выпадут местами, днем они ожидаются уже на всей территории региона: на севере – снег, юге – дождь. В Перми днем ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью прогнозируется около 0 градусов, днем потеплеет до +5 градусов. Внимание, на дорогах ожидают тающий снег! Тем, кто это еще не успел сделать, портал о погоде «Гисметео» советует поменять резину у своих автомобилей!

Во вторник, 25 октября, в Прикамье продолжится заток арктического воздуха. В Пермском центре по гидрометеорологии отмечают, на территории края осадки из дождя перейдут в снег, в отдельных южных районах произойдет установление временного снежного покрова. Ночью в Перми температура воздуха в Перми понизится до -0,5°, а днем может подняться до +2 градусов. Внимание, на дорогах ожидается гололедица!

Со среды, 26 октября, и до конца октября синоптики прогнозируют установление умеренно холодной погоды в Перми. Выход в регион очередного циклона может принести порцию незначительных осадков. Температура воздуха ночью может понизится до -2 градусов, днем вновь поднимется до отметки +1 градуса. Внимание, на дорогах ожидается снежный налет!

В четверг, 27 октября, температура воздуха ночью в Перми прогнозируется вновь около -1…-2 градусов, днем все тот же +1 градус. Внимание, на дорогах ожидается «черный лед» - тонкая пленка почти невидимого прозрачного льда!

В пятницу, 28 октября, в Перми ожидается умеренный снег с дождем. Температура воздуха ночью может составить 0 градусов, днем будет +1 градус. Внимание, на дорогах ожидается тающий снег!

В субботу, 29 октября, выпадение осадков в Перми продолжится, снег с дождем будет не столь обильным как днем ранее. Температура воздуха ночью может понизиться до -2…-3 градусов, днем приблизится к отметке 0 градусов. Внимание, на дорогах ожидается тающий снег!

В воскресенье, 30 октября, ожидается усиление осадков в виде снега с дождем. Прогноз погоды в Перми говорит о понижении температура воздуха ночью до -4 градусов, днем она может перевалить через нулевую отметку и подняться до +2 градусов. Внимание, ожидается гололедица!

Предстоящей неделе в Перми с 24 по 30 октября будет характерна прохладная погода, поэтому одевайтесь теплее. Пойдет мокрый снег, а значит потребуется непромокаемая обувь на нескользкой подошве. Берегите себя и будьте здоровы!

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