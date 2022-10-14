Погода в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Долгосрочный прогноз синоптиков погоды в Перми на неделе с 17 по 23 октября 2022 года не обещает установления временного снежного покрова. Температура воздуха будет выше нуля, ожидаются атмосферные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В понедельник, 17 октября, в Перми температура воздуха ночью составит около +3 градусов, днем от +7 до + 9 градусов. Будет облачно, без существенных осадков.

Во вторник, 18 октября, в Перми температура воздуха ночью составит ночью около +4 градусов, днем - не выше +7 градусов. Ожидаются атмосферные осадки в виде небольшого дождя, пасмурно.

В среду, 19 октября, в Перми ожидается вторжение холодного воздуха с Баренцева моря, что приведет к незначительному понижению температуры воздуха: ночью - до +1 градуса, днем - от +4 до + 6 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя, пасмурно.

В четверг, 20 октября, в Перми температура воздуха продолжит уменьшаться: ночью она составит около +1 градуса, днем – не выше + 3 градусов. Ожидаются атмосферные осадки в виде мокрого снега, пасмурно.

В пятницу, 21 октября, в Перми больших изменений в характере погоды не произойдет: температур воздуха ночью будет чуть выше 0 градусов, днем – от +1 до +3 градусов. Ожидается снег с дождем, пасмурно.

В субботу, 22 октября, в Перми ночная температура может понизиться до -1 градуса, днем столбик термометра поднимется до отметки +2 градуса. Вновь ожидается снег с дождем, пасмурно.

В воскресенье, 23 октября, в Перми температура воздуха ночью будет около 0 градусов, днем – не выше +2 градусов. Возможны атмосферные осадки в виде мокрого снега.

В связи с изменением характера погоды в Перми на неделе с 17 по 23 октября при выходе на улицу одевайтесь теплее, по возможности, в непромокаемую одежду. Берегите себя и будьте здоровы!

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