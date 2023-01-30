Студент из Пермского края, награжденный медалью Жукова, погиб на спецоперации

Командир танка Александр Агзямов героически погиб в зоне СВО.

- Мой Герой! Люблю навеки. Помним, любим, скорбим, - написала на своей странице в соцсетях супруга Александра Агзямова, героически погибшего в зоне СВО.

О командире танка из Прикамья «КП» писала в октябре 2022 года, когда 26-летнего военнослужащего Александра Агзямова наградили Медалью Жукова.

- Для мужа эта награда была словно глоток свежего воздуха, как признание того, что его помнят и благодарны ему за то, что днем и ночью, без сна и отдыха, он вместе с сослуживцами освобождал поселки в зоне СВО, - поделилась с нами тогда супруга героя Елена Агзямова.

Александр семь лет служил по контракту командиром танка на острове Сахалин. Одновременно учился в Чайковской академии физкультуры и спорта. Прошлой весной должен был защищать диплом, но учебу пришлось отложить из-за спецоперации. Александр написал заявление на академический отпуск.

На Донбасс он уехал 16 марта 2022 года и пробыл там до 2 июля: участвовал в боях и защищал местных жителей. Потом был небольшой отпуск, после которого Александр вновь уехал на защиту новых территорий, а 28 января пришла трагическая весть.

- Александр Агзямов, награжденный медалью Жукова погиб. Он будет захоронен на острове Сахалин, - сообщила журналистам «Комсомольской правды» вдова героя.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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