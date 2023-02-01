Боялся крови, но едва не отрезал голову: осудили пермяка, который убил друга из-за проститутки

Тело Андрея нашла его бывшая девушка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В коридоре суда в ожидании приговора стоит пожилая женщина. Бабушке 87 лет, она инвалид первой группы, убийца лишил ее любимого внука. Женщина растила Андрея с месячного возраста: мать бросила его и переехала в другой город.

Выпили водки и заказали проституток

- Он мне грубого слова ни разу не сказал, - такой внимательный, добрый, вся моя надежда и опора, - плачет пожилая женщина. - Везде я с ним, все с ним. Купила ему квартиру трехкомнатную, потом машину. Они ему позавидовали что ли?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Она говорит о внуке в настоящем времени. Причитает, что к 40 годам Андрей так и не женился, детей не было, работал таксистом. С 14 на 15 марта прошлого года он отмечал свой 41 – й, последний, день рождения.

В гости приехал его близкий друг Александр, с которым они общались больше 20 лет. С собой он взял общего знакомого Сергея. Мужики приехали уже выпившие, Андрей встречал гостей с 5 – литровой канистрой спиртосодержащей жидкости. Насколько эта водка была качественная, никто не проверял. Только у Александра, положительного, не злоупотребляющего человека, примерного семьянина, возникла идея вызвать проституток. Такой подарок друг решил сделал другу на день рождения.

- Когда они подъехали, я спустился вниз, оплатил все, - позже рассказал Александр.

- Сколько вы заплатили?

- 9 тысяч.

- Сколько было проституток?

- Три штуки.

Потом они сказали, что время закончилось. Хотите продлевать, то продлевайте. Я продлевать не хотел. Хотел продлить Андрей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Он сам полетел на меня с кулаками»

Однако в ходе следствия было установлено другое.

- Между потерпевшим и обвиняемым возникла ссора на фоне того, что девушки, которые были вызваны в данную квартиру, решили ее покинуть, - рассказал следователь по особо важным делам СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Никита Чащин. - Обвиняемый не хотел, чтобы они уходили, однако, потерпевший проводил девушек.

Вот с этого момента и возникла ссора между близкими друзьями.

- Андрей соскочил со стула на меня. Он сказал, я деньги не верну, - утверждал на допросах Александр.

- В итоге, отдал он деньги?

- На стол швырнул. Полетел на меня с кулаками, и я его толкнул.

24 резаных ран

Именинник полетел назад, упал, ударился головой о косяк двери, у него хлынула кровь. Александру бы в этот момент остановиться, помочь другу, вызвать скорую помощь. Человек был жив! Но Саша решает, что дружище всех сдаст, его надо «гасить».

- Обвиняемый причинил потерпевшему сочетанную травму тела в виде закрытой черепно – мозговой травмы, а также 24 колото – резаных ранений тела, - добавляет Никита Чащин.

Все это кровавое действо проходило на глазах третьего общего знакомого Сергея. Он стоял ни жив – ни мертв. Пытался остановить Александра, но тот огрызнулся. И Серега затих, понимая, что ножом может прилететь и ему.

После приятели затерли кровь, взяли ноутбук и телефон хозяина и ушли, захлопнув дверь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подсудимые попросили прощения

Андрея нашла его бывшая девушка, которая долго не могла дозвониться до мужчины и приехала к нему домой. Открыла дверь своим ключом и увидела страшную картину. У трупа, как показалось женщине, была отрезана голова. Как выяснилось, убийца не хотел отрезать голову другу, он просто много раз тыкал ножом в шею жертвы. Уголовное дело в суде Свердловского района города Перми рассматривал председатель суда Александр Устименко.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Екатерина Малышева старший помощник прокурора Свердловского района города Перми, государственный обвинитель:

«Они оба, подсудимые, попросили прощения непосредственно в процессе. Просили прощения у бабушки, у бабушки потерпевшего. Вели себя спокойно, вину признавали. Второй человек по отношению к преступлению, предусмотренному статьей 105 ч.1, был свидетелем, очевидцем. Он находился также в помещении, где было совершено это преступление, и также уже после совершения преступления ими обоими была совершена кража из квартиры потерпевшего. Умысел непосредственно возник уже после того, как было совершено убийство потерпевшего. И тогда они уже вступили в преступный сговор, чтобы похитить еще какое – то имущество».

Суд приговорил Александра Л., 1981 г.р., за убийство и кражу к 9 годам колонии строгого режима. Соучастник в краже получил один год исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства.

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