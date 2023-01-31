В Пермском крае отец спас из горящего дома двух дочерей

В этом доме в селе Сива жила семья, огонь уничтожил его полностью, но жертв и пострадавших в пожаре удалось избежать. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В Пермском крае отец спас из горящего дома двух своих дочерей. Это произошло глубокой ночью 31 января в Сивинском районе. Частный дом на улице Жданова в селе Сива загорелся около четырех часов ночи. Предварительная причина пожара – неправильное устройство или неисправная печь. В доме в это время спала семья: отец и две его дочери 12 и 13 лет.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 03.54, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - К месту возгорания выехали восемь человек личного состава и 4 единицы техники. Когда первые пожарные подразделения были на месте, горели надворные постройки и кровля жилого дома.

Огонь был настолько мощным, что за считанные минуты уничтожил частный дом и все имущество жившей здесь семьи. Площадь пожара составила 89 квадратных метров, зато жертв и пострадавших удалось избежать.

Сивинским пожарным удалось отстоять гараж и два автомобиля в нем. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Еще до прибытия пожарных, хозяин дома почувствовал дым, проснулся и разбудил дочерей. Путь к выходу жильцам уже был отрезан огнем, поэтому мужчина спасал детей через окно. После того, как девочки оказались на улице, хозяин дома сам выпрыгнул в окно.

Прибывшим пожарным удалось отстоять гараж и два автомобиля, которые находились в нем. Гараж, к слову, располагался в пяти метрах от горящего дома. Чтобы потушить его, огнеборцам потребовалось полчаса, в 04.27 пожар был потушен.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливается точная причина пожара.

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