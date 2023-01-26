Девушка спасла семью с маленькой дочкой из горящего дома в Пермском крае

На тушение пожара в частном доме приехали четыре машины и 13 пожарных. Фото: скрин с видео ГУ МЧС по Пермскому краю.

- Так на моем месте поступил бы каждый, - скромно говорит 25-летняя Элеонора Надырова из села Барда. На днях во время пожара девушка спасла соседскую семью с полугодовалой дочкой.

Девушка живет с родителями в частном доме на улице Кожедуба. Ее комната находится на втором этаже, из окна хорошо видно дом соседей. 25 января в половине первого ночи Элеонора уже собиралась ложиться спать, но услышала на улице какой-то шум.

- Выглянула в окно – вижу у соседей баня горит, пламя выбивается и трещит что-то, - вспоминает девушка. – А в этом доме родители с ребенком живут, он – вахтовик, она – фельдшер, но сейчас в декрете с полугодовалой малышкой сидит, спать они ложатся рано. Руки затряслись от волнения. Я взяла телефон, набрала соседку и сказала ей о пожаре. Она разбудила мужа, и семья начала выбираться на улицу. Я тем временем позвонила пожарным.

- Выезжаем, - ответили в МЧС.

- Я тут же побежала на улицу - встречать соседку, - продолжает девушка. – Она только дочку в одеялко завернула, и в чем была – выбежала из дома, благо огонь еще не успел добраться до входной двери. Малышка проснулась, но не плакала, а вот сама соседка переживала и заплакала, ее успокаивать пришлось. Я отвела их к нам, в тепло, а сама стала будить соседей.

Огонь в это время подбирался к крыше, и хозяин дома пытался спасти хоть какие-то вещи.

- И так как соседи у нас очень дружные, все тут же прибежали и начали помогать ему, а вскоре и пожарные подъехали, они потушили огонь, - говорит Элеонора.

Из-за правильных действий неравнодушной девушки в пожаре никто не пострадал.

- Пожар – это экстремальная ситуация, когда в деле спасения человеческих жизней счет идет на секунды, - отметили поступок девушки в региональном МЧС. – После ее звонка на место выехали четыре пожарные машины и 13 человек личного состава. Когда первые подразделения были на месте, огонь успел перекинуться на кровлю жилого дома, но благодаря правильным действиям при обнаружении пожара и неравнодушии Элеоноры Надыровой удалось спасти человеческие жизни и предотвратить трагедию.

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