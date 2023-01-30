В частном доме в Перми нашли мертвыми мать и сына

Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 29 января, в частном доме в микрорайоне Запруд в Мотовилихинском районе нашли мертвыми мать и сына. Как сообщил «Комсомолке» один из жителей микрорайона, тело женщины с различными травмами лежало в подвале дома, а тело молодого человека находилось в одной из комнат.

- Судя по всему, сын убил мать, а через некоторое время покончил с собой, - говорит "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией. Сколько времени прошло с момента предполагаемого убийства и последующего самоубийства, неизвестно, возможно, несколько дней, возможно, неделя или еще больше. Сейчас это устанавливают специалисты.

Источник в силовых структурах подтвердил «Комсомолке» произошедшее. Известно, что сыну было 35 лет, а его матери - 59. Что стало причиной случившегося, выясняется. По версии местного жителя, причиной могла стать банальная бытовая ссора.

- Говорят, сын выпивал и частенько поднимал на мать руку. Возможно, в этот раз не рассчитал силы, а когда протрезвел и понял, что натворил, решил покончить с собой - рассуждает житель Запруда.

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