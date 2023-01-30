Мужчина разбил голову на скользком тротуаре в центре Перми

Место, где произошло ЧП, справа на льду - пятно крови. Фото из комментариев в телеграмм-канале главы Перми.

- В субботу, 28 января, на улице Сибирская, дом 25, упал мужчина и разбил голову, - написали очевидцы в телеграмм-канале главы Перми Алексея Демкина. – Все произошло из-за того, что пешеходный тротуар вдоль улицы ничем не был посыпан. Не тротуар, а сплошной лед. Упавший мужчина попросил о помощи. Прошу обратить внимание.

Начиналось все с того, что 29 января Алексей Дёмкин задал подписчикам своего телеграмм-канала невинный вопрос о том, представителей каких профессий среди них больше всего.

«Инженер», «Айтишник», «Врач», «Юрист», «Безработный», - откликались пермяки.

Но очень быстро тема перетекла на ту насущную проблему, которая очень волнует сейчас всех пермяков: это уборка снега в городе.

«Лебедева не почищена совсем, Добролюбова тоже, на Дружбе парковочные карманы не почищены», «Уборка снега в микрорайоне Садовый находится в ужасающем состоянии. Вместо двухполосного движения - одна полоса. Снежная колея на дороге больше 15 сантиметров! Примите, пожалуйста, меры!», «Пишу повторно: единственная пешеходная дорога по улице Левченко от Карпинского до Стахановской - каша под ногами. Саму проезжую часть почистили, а снег отгрузили на пешеходную дорогу».

Среди подобных жалоб – история с разбитой головой на Сибирской.

На улице Сибирской тротуар покрыт льдом. Фото из комментариев в телеграмм-канале главы Перми.

- Мы отдыхали кафе, - рассказала «КП» пермячка-очевидец, отправившая сообщение главе Перми. – Около часа ночи вышли на улицу и увидели этого мужчину. Ему было лет 45, он упал, разбил голову, на льду осталось большое пятно крови. Пострадавший, прижимая к затылку какую-то тряпку, пытался даже шутить, что ничего страшного, только бы огласке придать, что в центре Перми один лед, а не тротуары. Я сфотографировала место и решила отправить прямо главе Перми. Ведь если не мужчина здесь пойдет, а пожилая бабушка, так может и не стать бабушки.

Чтобы узнать состояние пострадавшего, «КП» отправила запрос в краевой Минздрав.

- Бригада «скорой помощи» приехала через 12 минут, но пострадавшего на месте уже не оказалось, - сообщили нам.

Выяснить, обратился ли он сам в травмпункт и когда – сложно из-за отсутствия в редакции персональных данных пострадавшего.

- Уборка снега запланирована на этой неделе, - нашли мы единственное сообщение от пресс-службы администрации Перми в бурном обсуждении темы профессий и снега.

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