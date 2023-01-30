В Пермском крае после пожара в магазине умерла женщина

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

В воскресенье, 29 января, в Кунгуре загорелся небольшой продуктовый магазинчик на улице Красногвардейцев. Когда пожарные справились с огнем, под завалами они нашли 64-летнюю продавщицу. С многочисленными травмами ее доставили в больницу, но утром 30 января она скончалась.

По информации источника «Комсомольской правды», пожар в магазине мог произойти не случайно.

- Помимо ожога верхних дыхательных путей и ожога левой ноги, у женщины была черепно-мозговая травма и многочисленные ушибленные раны головы. Возможно, ей сперва нанесли удары по голове, а после подожгли магазин. На этот факт указывает и то, что магазин совсем маленький, условно говоря, три на три метра и эвакуироваться из него во время пожара не составляет труда, если, конечно, тебя не оглушили, - поделился мнением источник, знакомый с ситуацией.

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