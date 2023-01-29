Пермяк, рискуя жизнью, вынес женщину и кошку из горящей квартиры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель девятиэтажки на улице Юрша в Перми, отправляясь на работу, вышел из квартиры и услышал крики о помощи. Он понял, что в соседней квартире что-то горит. Он знал, что в ней живет пожилая женщина с кошкой.

Он смог попасть внутрь, пробрался на кухню, где полыхало пламя, ему удалось перекрыть газ. В дыму он разыскал женщину и вынес ее на руках на лестничную площадку. А затем пошел в горящую квартиру в поисках ее кошки. Он смог спасти и ее.

В ГУ МЧС России оценили мужественный поступок пермяка.

Его дочь рассказала, как все было.

- Если бы мой папа не оказался рядом с подъездом во время пожара, случилась бы трагедия, - рассказала пермячка. - Мой отец намочил шапку водой, прижал к лицу и бросился искать бабушку по комнатам. Она лежала в одной из четырех комнат. Папа схватил бабушку и на руках вынес из квартиры, сам теряя при этом сознание от нехватки воздуха.

После этого отдышался и бросился к очагу пламени - на кухню. Он набрал воды в ведро и начал тушить огонь, чтобы пробраться к плите и перекрыть газ. Потушив объятую огнем кухню, пошел открывать в остальных комнатах окна. Затем стал искать кошку. Он нашел ее забившуюся в угол и вынес на лестничную площадку. После всего папу увезли на скорой в отделение токсикологии с отравлением дымом.

- Сейчас проводится проверка обстоятельств пожара, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве напомнили, что в случае обнаружения пожара необходимо:

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.