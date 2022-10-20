Студента из Пермского края наградили Медалью Жукова

15 октября Александру Агзямову вручили Медаль Жукова. Фото: семейный архив.

- Для мужа эта награда - словно глоток свежего воздуха, как признание того, что его помнят и благодарны ему за то, что днем и ночью, без сна и отдыха, он вместе с сослуживцами освобождал поселки в зоне СВО, - говорит супруга героя Елена Агзямова. - Александр уже отслужил на Донбассе четыре месяца и сейчас снова готовится ехать в командировку.

26-летний Александр Агзямов из Чайковского семь лет служит по контракту командиром танка на острове Сахалин. В его подчинении механик и наводчик. Этой весной вместе с сослуживцами их отправили в зону СВО. На Донбасс военнослужащие уехали 16 марта и пробыли там до 2 июля. Они участвовали в боях и защищали местных жителей от боевиков. Через четыре месяца им дали небольшой отпуск.

Помимо службы Александр учится в Чайковской академии физкультуры и спорта. Его будущая специальность - преподаватель основ безопасности жизнедеятельности. Он на последнем курсе, и этой весной должен был защищать диплом. Однако учебу пришлось отложить из-за спецоперации.

- В академии он написал заявление на академический отпуск, - говорит Елена. - Но ничего страшного, главное сейчас победить, а учебу он возобновит после возвращения.

О высокой награде своего студента с гордостью сообщили на сайте вуза:

- Студент академии Александр Агзямов награжден медалью Жукова! Ей награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке.

Приказ о награждении отличившихся военнослужащих Президент России подписал 15 августа. Но о награде Агзямовы узнали только в октябре: Александру сообщили об этом в родной войсковой части, а 15 октября ее вручили в торжественной обстановке.