Водителю, сбившему семью на пешеходном переходе в Соликамске, дали 13 лет

Никита Шанин уехал с места аварии и сбежал в другой регион. Фото предоставлено: ГИБДД по Пермскому краю.

Владельцу «Тойоты Короллы», который сбил на автодороге Соликамск-Красновишерск семью из трех человек, вынесли приговор. Напомним, эта трагедия произошла в конце августа 2022 года. В 21.20 в районе 88-й заправки на указанном участке дороги по нерегулируемому пешеходному переходу переходили мужчина с женщиной и их 20-летняя дочь. Они уже перешли половину дороги и замедлились, увидев, летевшую на них машину. Все надеялись, что иномарка остановится, пропустит пешеходов, но «Тойота» пролетала на полном ходу, сбив людей. Удар был такой силы, что их разбросало на десятки метров в разные стороны.

Глава семьи – 53-летний Андрей получил переломы, его 47-летняя супруга Елена скончалась на месте аварии, а 20-ленюю Аню «скорая» в тяжелейшем состоянии увезла в больницу.

- Через два дня после аварии у Анечки наступил день рождения, ей исполнился 21 год, но провела она его в коме, - рассказала «Комсомолке» тетя Ани Марина Борисовна. - Травмы у нее были настолько серьезными, что шансов практически не было, но мы все молились, чтобы она выжила. Чуда не случилось, и когда было 9 дней со смерти ее мамы, нашей девочки не стало. Аню похоронили в свадебном платье. У Андрея истерика, сами понимаете, сначала жену похоронил, а потом дочь. Она была его отдушиной в жизни. Вы не представляете, какая это утрата для всех нас.

Виновника огромного горя семьи Сошниковых искали больше месяца. В тот день 28-летний Никита Шанин, бросив разбитую машину в гаражах, поспешил скрыться не только из города, но и из края. На такси он уехал в город Александровск, оттуда на попутных машинах несколько дней добирался до Сочи, где жил под чужим именем. По словам родственников погибших, мужчину задержали в Краснодарском крае на границе с Абхазией. Вскоре его доставили в Соликамск, где заключили под стражу.

Приговором Соликамского городского суда Никиту Шанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

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