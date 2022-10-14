Без бронежилетов и касок в зону проведения СВО никого не отправят

Мобилизованным выдают как летнюю, так и зимнюю форму одежды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми прошла «Прямая линия» по вопросам частичной мобилизации с военным комиссаром Пермского края Александром Коковиным. Он дал ответы на основные вопросы мобилизованных пермяков и их родственников.

Об отсрочках

- Если у человека происходят какие-то изменения в учебе или семейном положении, он должен в течение двух недель прибыть в военный комиссариат, заявить об этом и представить документы. Военный комиссар внесет эти изменения в документы, и если у человека появятся законные основания для отсрочки, то повесткой его вызывать уже не будут. Также существует список заболеваний, подпадающих по отсрочку. Если диагноз поставлен, человек тоже должен оповестить об этом военкомат. Его отправят на медицинское обследование на военно-врачебную комиссию, и если диагноз подтвердится, то человека освободят от призыва по мобилизации.

О демобилизованных

- С 1 ноября начнется призыв, поэтому те, кто сейчас проходит службу по призыву, начнут увольняться. Тех молодых людей, кто в этом году подлежит увольнению по истечению срока службы, мы трогать не будем. Пока они должны отдохнуть дома, побыть с семьей. Исключение составляют случаи, когда демобилизованные сами изъявят желание пойти послужить Родине.

О повестках

- Повестки на улице или на посту ГИБДД никто не вручает. Зато человеку, подлежащему мобилизации, повестку могут вручить на предприятии, где есть отдел кадров и где знают всех своих сотрудников. В законодательстве прописано, что отдел кадров может разнести повестки своим сотрудникам, и это находится в рамках правовых актов.

О тех, кто не успел принести необходимые справки

- Есть граждане, которых мы призвали, они уже прибыли в учебный центр, но о своем основании для отсрочки они в свое время не заявили. В этом случае они могут написать рапорт командиру воинской части или начальнику учебного центра и объяснить ситуацию. Или же не они сами, а уже родственники приносят в военкомат подтверждающие документы, что человек болен или учится. Мы в течение трех рабочих дней все это проверяем, и если это действительно так, то мы этого человека будем отзывать и отправлять домой.

Об отсрочках для студентов

- Если повестку получил студент, необходимо взять справку в учебном заведении, что человек проходит обучение на дневной или очно-заочной форме обучения и принести ее в военный комиссариат по месту прописки. И человек пока не призывается. Важно, освобождаются от призыва по мобилизации все студенты, проходящие обучение, как в государственных, так и в негосударственных учебных заведениях. Также важно, что отсрочка предоставляется тем студентам, которые получают первое образование, если образование второе, то ему может быть вручена повестка. Также если человек взял академический отпуск, то его тоже могут призвать по мобилизации.

О денежном довольствии

- Выплаты военнослужащим гражданам, призванным по мобилизации, выплачиваются в период с 10 по 20 число за предыдущий месяц. Получается, что если военнослужащий был отправлен в воинскую часть с 25 по 30 сентября, то денежное довольствие ему придет с 10 по 20 октября и только с того дня, с которого он находился в части. Сумма выплат зависит от должности, на которой находится мобилизованный и тарифного разряда. Существуют также процентные надбавки за выслугу лет и сложность службы. Плюс два оклада за участие в СВО. При выполнении боевых задач тоже будет предусмотрен ряд выплат. В среднем в месте проведения СВО человек будет получать от 190 тысяч рублей.

О регистрации брака

- Если такая необходимость у мобилизованных есть, все можно организовать на территории воинской части. Во многих воинских частях сейчас приходят не только сотрудники ЗАГС, но и батюшки и даже венчают новобрачных. Чтобы зарегистрировать брак, нужно написать рапорт командиру, и он поможет организовать этот вопрос.

О покупке экипировки за свой счет

- Все, кто призван по мобилизации, пребывает в воинскую часть. Сначала с человеком работают документально, потом их переодевают в полевую форму одежды. Выдают как летнюю, так и зимнюю форму. Также ни один военнослужащий не поедет в зону проведения СВО без бронежилета и каски. Ехать в часть мы рекомендуем не в дорогих кожаных куртках, а в полевой форме, в которой человек ходит на рыбалку или в лес. Покупать это не обязательно. Конечно, чтобы соблюдать гигиену, лучше взять с собой дополнительные теплые носки, нательное белье. Это все выдается, но лишним свой комплект точно не будет. Да, была проблема в обеспечении мобилизованных пермяков спальниками, но сейчас руководство края эту проблему решает. Также будут поставлять фонарики, налокотники, наколенники, тактические очки, которые не стоят в номенклатуре выдачи.

ВАЖНО

Телефон «Горячий линии» по вопросам частичной мобилизации - 122

Также вопросы по необоснованной мобилизации можно задавать в ОНФ и на Госуслугах.

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