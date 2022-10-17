Голоса Дягилевых. Как знаменитая семья повлияла на культурную жизнь Перми

Фото: проект "Неизвестный Дягилев"

Могут ли Афины находиться в Перми? Этот вопрос кажется странным, если не знать историю знаменитой пермской семьи Дягилевых.

Их дом на улице Сибирской, пропитанный звуками музыки, в XIX веке называли Пермскими Афинами. Каждый четверг Дягилевы устраивали музыкальные вечера. Они музицировали сами, у них в гостях выступали артисты и музыканты. Уникальная атмосфера сохранилась в этом доме и по сей день. Сейчас здесь находится Дягилевская гимназия и музей, который рассказывает о жизни знаменитого импресарио, открывшего миру русское искусство, и его семье.

Дом Дягилева — особняк в Перми по адресу улица Сибирская, дом № 33. Фото: проект "Неизвестный Дягилев"

«АиФ-Прикамье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив оцифровали экспонаты музея, которые рассказывают в том числе, о творческой стороне жизни Дягилевых, об их огромной любви к музыке.

Истоки творчества

Сергей Павлович провёл в Перми детские годы – а детство, как мы знаем, играет огромную роль в формировании человека. Искусствовед, научный консультант Пермского культурного фонда «Дом Дягилева» Олег Брезгин говорит, Пётр Вайль (советский, американский журналист и писатель. – Ред.), побывав в пермском доме Дягилевых, сказал, что «начало «Русских сезонов» – здесь, в Перми».

«В Перми и родовом гнезде – имении в Бикбарде – пробудился интерес Сергея к музыке. Здесь же он получил первые театральные впечатления. Он был не только свидетелем, но и участником концертно-музыкальной жизни города, – говорит Олег Брезгин. – В Перми подспудно развились его организаторские способности и некоторые творческие идеи. Из атмосферы дягилевской семьи и дома он вобрал в себя все художественные навыки и духовные основы, необходимые для своей будущей деятельности».

Олег Брезгин - искусствовед, научный консультант Пермского культурного фонда «Дом Дягилева». Фото из личного архива

Во многих благородных семействах того времени было принято музицировать дома, однако Дягилевы подняли любовь к искусству на новый уровень. Дядя Сергея Дягилева Иван Павлович в 1874 году основал музыкальный кружок. В молодости юрист, меценат и земский деятель научился играть на нескольких музыкальных инструментах. Он не только сам исполнял музыкальные партии, но даже дирижировал оперными спектаклями. В 1870 году, именно благодаря его деятельному участию, в здании пермского театра поставили любимую Дягилевыми оперу «Жизнь за царя».

Музыка в благородном семействе

Музыкальный кружок собирался на репетиции в доме Дягилевых и впервые представил плоды своих трудов летом 1874 года. Вместе с ними выступила «звезда» Императорских театров, певица Дарья Леонова.

Музыканты-участники кружка исполняли романсы, народные песни, арии, сцены из опер «Евгений Онегин», «Русалка», «Трубадур», «Эрнани». В программу они включили даже оперу – «Иван Сусанин» Глинки. Причём для её исполнения порой привлекали профессиональных артистов. В концертах кружка принимали участие струнный квартет чиновника акцизного управления Михаила Норина, хоры учащихся мужской и женской гимназий под руководством Эдуарда Деннемарка.

Время шло и Ивана Павловича на месте руководителя музыкального кружка сменил его брат, Павел Павлович, отец Сергея Дягилева. Павел Павлович был мужчиной красивым и, как бы сейчас сказали, харизматичным. К тому же у него был прекрасный голос. Певческий дар был и у его жены, Елены Валерьяновны. Но самую большую славу сыскала тётя Сергея – Александра Панаева-Карцова. В эту талантливую и красивую женщину был безумно влюблён брат композитора Петра Чайковского, а сам Пётр Ильич посвятил ей сразу три своих знаменитых романса – «Благословляю вас, леса», «День ли царит», «Кабы знала я».

Альбом с пластинками. Опера «Евгений Онегин», музыка П.И.Чайковского, либретто по роману А.С.Пушкина. 1937г. Фото: проект "Неизвестный Дягилев"

«Ты помнишь ли, Мария…»

Во время визитов в Пермь Александра принимала участие в благотворительных концертах Пермского музыкального кружка. Своего племянника, Сергея, она просто обожала. Александра давала ему советы, слушая как он поёт и играет на фортепиано. Да, у него тоже был весьма приятный голос, хотя стоит ли этому удивляться. В 1888 году, когда он учился в шестом классе, выступил на литературно-музыкальном вечере в мужской гимназии. Сергей исполнял пьесы Шопена и Рубинштейна.

Через два года в актовом зале Мариинской гимназии на литературно-музыкальном вечере вместе с оркестром Пермского музыкального кружка исполнил первую часть концерта для фортепиано Роберта Шумана (Allegro) и аккомпанировал в Заздравном хоре из оперы Даргомыжского «Русалка». «Пермские губернские ведомости» отметили прекрасное исполнение многих номеров. Сергей Дягилев даже пробовал сам сочинять музыку. К годовщине свадьбы родителей он написал романс на стихи Алексея Толстого «Ты помнишь ли, Мария…». Он даже хотел писать оперу, но передумал.

Программа «Русские сезоны» в Princess Theatre, Шефтсбери авеню, Лондон. Фото: проект "Неизвестный Дягилев"

В 1887 году Дягилевы организовали в театре «Русский исторический концерт с живыми картинами», включив в программу произведения русских композиторов. Став старше, Сергей Дягилев развил эту идею, придумав «Русские сезоны». Дягилевы уехали их Перми в начале 1890-х годов. Но за годы жизни здесь успели оказать огромное влияние на культурную жизнь города.

Изучить экспонаты оцифрованного музея Дом Дягилева можно, перейдя по ссылке или QR-коду.

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