Пермяки собирают мобилизованным вещи и продукты и пишут письма-треугольники

Пермяки собрали и отправили добровольцам и мобилизованным гуманитарную помощь. Фото: Ольга Решетова.

В Перми продолжается сбор гуманитарной помощи добровольцам и мобилизованным военнослужащим, которые сейчас находятся в учебных центрах Елани и Тюмени.

Один из таких центров помощи организовала пермячка Ольга Решетова, ее муж воюет в Пермском танковом батальоне «Молот». Ребята ушли добровольцами в начале июля, с 20-х чисел августа они на передовой.

За это время Ольга собрала команду единомышленников, которые помогают реальными делами нашим военным.

Женщины объединились и организовали центр, в который могут принести помощь все желающие. Фото: Ольга Решетова.

- С нами незаменимая Элина, которая собрала в один чат швей из 60 городов России, - говорит Ольга Решетова. – Девочки обмениваются лекалами, придумывают универсальные вещи для бойцов, и, конечно же, беспрестанно шьют.

В центр сбора помощи приходят самые обычные пермяки, которые читают телеграм-канал и узнают, что нужно мобилизованным. Они хотят оказать адресную помощь и знают, кому она дойдет.

Недавно груз с гуманитарной помощью получили мобилизованные в Елани. Им отправили продукты, медикаменты, балаклавы, нательное белье, носки и другие вещи. Пермяки распределены по разным воинским частям и подразделениям, а этих подразделений очень много. Поэтому и поставок требуется много, чтобы постараться обеспечить всех.

- Мужчины не ноют, все понимают и достойно переносят тяготы и лишения, благодарят за гуманитарку и говорят: «Ваша помощь реально упрощает армейский быт», - рассказала Ольга Решетова.

Бойцы благодарны за помощь, она им очень нужна.

Некоторые пермяки помогают и не хотят афишировать это, кто-то просто переводит деньги на покупку необходимого. Есть и те, кто поддерживает наших бойцов не только материально, например, 71-летняя Галина Михайловна, практикующий врач. Она приносит парням носки и письма-треугольники, такие как писали бойцам в годы Великой Отечественной. В них она пишет свои стихи и слова поддержки. Предприниматели дарят мешки для песка, топоры, консервы, ткани.

ВАЖНО

Работа по сбору помощи добровольцам и мобилизованным продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, центр сбора организован по адресу: ул. Екатерининская, 76, второй этаж.

Узнать, что необходимо сейчас ребятам, можно в ТГ «Молот – наш пермский первый батальон».

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