Пособия для семей с детьми. Фото: Алексей ФОКИН

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет является мерой государственной поддержки родителей, чей среднедушевой доход (СДД) меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Она была установлена президентом РФ с 1 апреля 2022 года. Цель выплаты состоит в поднятии уровня доходов семей с детьми от 7 до 18 лет до прожиточного минимума в районе проживания.

Ранее был приведен подробный пошаговый алгоритм оформления пособия на детей от 8 до 17 лет для жителей Пермского края в 2022 году.

Определить возможность получения пособия на детей, его размер можно самостоятельно. Для этого необходимо рассчитать СДД семьи и сравнить его с размером прожиточного минимума в регионе проживания на 2022 год.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 2022

В Пермском крае на 2022 год размер прожиточного минимума составляет:

- на душу населения 12 806 рублей

- для трудоспособного населения 13 959 рублей

- для детей 12 726 рублей

ПОДХОД К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 2022

В связи с изменением подхода к предоставлению мер государственной социальной поддержки, для получения выплат на детей с 1 января 2023 года трудоспособным членам семей - получателей пособий, будет необходимо иметь доходы от трудовой, предпринимательской или иной деятельности.

При обращении в январе 2023 года, будут учитываться доходы, полученные за период с сентября 2021 года по август 2022 года.

Среднедушевой доход (СДД) семьи станет рассчитываться, исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. При этом, будут учитываться объективные причины отсутствия доходов у семьи. Например, осуществление ухода за ребенком до 3 лет, инвалидом, регистрация в качестве безработного, очное обучение и так далее, сообщает Министерство социального развития Пермского края.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

Размер пособия на детей от 8 до 17 лет зависит от дохода семьи и может составлять:

- 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе

- 75% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, если с учетом пособия в размере 50% достаток семьи не превысил прожиточного минимума на человека

- 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если СДД семьи вместе с пособием в размере 75% не превысил прожиточный минимум на человека

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

ШАГ 1. Определить СДД семьи

ШАГ 2. Сравнить размер СДД с размером прожиточного минимум в регионе

ШАГ 3. Определить количество детей, имеющих право на пособие от 8 до 17 лет

ШАГ 4. Выполнить расчет СДД с учетом выплаты в размере 50%

ШАГ 5. Сравнить полученный результат с размером прожиточного минимума

ШАГ 6. Выполнить расчет СДД с учетом выплаты в размере 75%

ШАГ 7. Сравнить полученный результат с размером прожиточного минимума

ПРИМЕР РАСЧЕТА. Семья из трех человек (двое взрослых и ребенок от 8 до 17 лет) проживает в Пермском крае. Общий доход семьи за 12 месяцев составляет 250 000 рублей, прожиточный минимум – 12 806 рублей.

250 000 : 3 : 12 = 6 944,44 рублей

СДД в размере 6 944,44 рублей меньше прожиточного минимума в регионе 12 806 рублей.

Определяем минимальный размер выплаты на одного ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (50% от прожиточного минимума ребенка в Пермском крае) - 6 363 рубля.

Осуществляем повторный расчет СДД с учетом минимального размера выплаты в 50%:

6 944,44 + 6 363 : 3 = 9065,44 рублей

Если в семье два и более детей имеют право на выплату, то размер пособия умножается на количество детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Сравниваем размер полученного СДД с прожиточным минимумом в регионе с учетом выплаты: 9 065,44 < 12 806.

Если полученный СДД превысил прожиточного минимума в регионе, то назначается выплата в размере 50% и дальнейшие шаги делать не нужно.

Осуществляем повторный расчет СДД с учетом минимального размера выплаты в 75%:

6 944,44 + 9 064,50 : 3 = 10 145,94 рублей

Сравниваем размер полученного СДД с прожиточным минимумом в регионе с учетом выплаты: 10 145,944 < 12 806.

По итогам расчетов имеется право на выплату в размере выплаты 100% в сумме 12 726 рублей.

Если полученный СДД превысил величину прожиточного минимума, то назначается выплата 75%.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций.

Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

По всем вопросам, связанным с предоставлением мер государственной социальной поддержки, можно обращаться в Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края по телефону горячей линии 8-800-30-28-389 (режим работы пн - чт 09:00-18:00, пт 09:00-17:00). Официальный сайт с полной информацией - цсв59.рф

Региональный контакт-центр ПФР: 8 (800) 600-02-73

Официальный сайт Отделения ПФР по Пермскому краю: https://pfr.gov.ru/branches/perm/

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