Учащиеся испугались, что в сумке у студента оружие. Фото предоставлено читателем

10 октября в группе «Подслушано Соликамск» появилось тревожное сообщение: «Анонимно, пожалуйста. Что сегодня произошло в горнохиме? Говорят, задержали молодого человека». Под записью сразу появились десятки комментариев от местных жителей, которые объясняли произошедшее. Первые были шутливыми, вроде: «Вторую обувь, может, забыл или в занавеску высморкался», но другим было не до смеха, они с уверенностью заявляли, что один из учеников собирался устроить в техникуме кровавую бойню.

«Вам смешно? Человек хочет устроить теракт на территории техникума, говорит об этом прямо, не скрывает. Администрация техникума прикрывает данного парня, потом они будут сами виноваты в том что ничего не предотвратили но уже будет поздно!» - писали взволнованные студенты.

Позже в комментариях под записью стали писать и сотрудники техникума, и министерство территориальной безопасности. Руководство убеждало учащихся, что приняло все необходимые меры и беспокоиться не о чем, Минтербез - что личность студента установлена и сейчас проводится проверка. Как стало известно «Комсомолке», 10 октября молодого человека задержали, силовики пришли к нему с обыском, но позже отпустили, так как ни оружия, ни опасных предметов в его квартире не нашли.

«Бог - один, и я его карающая рука правосудия»

Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» одна из учащихся техникума, стрельбу собирался устроить студент четвертого курса Кирилл (имя изменено - Ред.). За день до нападения, 9 октября, Кирилл отправил одной из своих одногруппниц несколько сообщений:

«Я чищу мир от неугодных Богу людей, потому что Бог - один, и я его карающая рука. Сначала пристрелю Костылева старшего, так как он офицер, и меня это напрягает. Затем Всеволода, потому что его предпочла Настя, и у нее не будет выбора, кроме как выбрать меня. Потом Семенца и Штейна, потому что они самые сильные мальчики группе и если меня кто-то остановит, то это они».

Переписка Кирилла с одногруппницей. Фото предоставлено читателем

К счастью, трагедии не произошло, и уже 11 октября на личной странице Кирилла в соцсети появился пост с извинениями.

«9 октября 2022 года я написал, что совершу теракт в Соликамском горно-химическом техникуме. Хочу сказать, что писал я это не всерьез, а в шутку, по глупости. Очень сожалею о содеянном, никого напугать не хотел и поэтому хочу извиниться перед преподавательским составом СГХТ, студентами СГХТ, студентами других техникумов/колледжей/ВУЗов, их родными и близкими. Никому моральной и тем более физической боли нанести я не хотел. Прошу меня простить, очень стыдно за то, как все произошло».

В пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю также прокомментировали произошедшее:

«Информация о том, что в одном из соликамских техникумов был задержан вооруженный юноша, не соответствует действительности. 09.10.2022 в дежурную часть территориального отдела полиции Соликамска поступило сообщение о том, что в переписке один из студентов разместил информацию угрожающего характера. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что хотел лишь пошутить и намерений на причинение вреда кому либо у него не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка», - прокомментировали «Комсомолке» в ГУ МВД по Пермскому краю

Однако ни извинения Кирилла, ни комментарий правоохранительных органов не успокоил студентов. Многие стали вспоминать странности в его поведении и вспоминать весьма неоднозначные записи на его страничке ВКонтакте, которые после произошедшего он спешно удалил. Но более всего студентов тревожит то, что Кирилл по-прежнему ходит на учебу.

«Мы разобрались! Не сомневайтесь. Все необходимые меры приняты! Ходит на на занятия, потому что он студент и обязан посещать занятия. Не "закрыт" полицией, значит нет оснований», - писало руководство техникума.

«Студентов горнохима отчисляют за пронос в здание электронных сигарет, не пускают в коротких кофтах, кофтах с капюшонами, без студенческих, а шутники, грозящиеся устроить стрельбу, обязаны ходить на учебу? Этот студент хоть и извинился, но ни капли не понял своей ошибки. На следующий же день пришел со спортивной сумкой. Посмотрели, физкультуры у данной группы не увидели в расписании на этот день. Вопрос, администрация разобралась?» - возмущенно писали студенты.

Мы обратились в техникум за комментарием, чтобы узнать, все ли у них в порядке с безопасностью и получить хоть какую-то характеристику на студента. Но в техникуме нам ответили, что у них ничего не происходило.

Тем временем некоторые студенты, и их родители всерьез подумывают сменить учебное заведение. «Комсомолка» будет следить, чем закончится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видел, как Настя зашла к нему в дом: новый поворот в громкой истории с гибелью 6-летней девочки из Прикамья

В деле о гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков появился свидетель (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видел, как Настя зашла к нему в дом: новый поворот в громкой истории с гибелью 6-летней девочки из Прикамья

В деле о гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков появился свидетель (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видел, как Настя зашла к нему в дом: новый поворот в громкой истории с гибелью 6-летней девочки из Прикамья

В деле о гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков появился свидетель (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видел, как Настя зашла к нему в дом: новый поворот в громкой истории с гибелью 6-летней девочки из Прикамья

В деле о гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков появился свидетель (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видел, как Настя зашла к нему в дом: новый поворот в громкой истории с гибелью 6-летней девочки из Прикамья

В деле о гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков появился свидетель (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видел, как Настя зашла к нему в дом: новый поворот в громкой истории с гибелью 6-летней девочки из Прикамья

В деле о гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков появился свидетель (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видел, как Настя зашла к нему в дом: новый поворот в громкой истории с гибелью 6-летней девочки из Прикамья

В деле о гибели шестилетней девочки из Верхнечусовских Городков появился свидетель (Подробнее...)