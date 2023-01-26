«Голова была как футбольный мяч, а с руки пропали часы». Дочь погибшего пациента Чайковской больницы обратилась к главе СК РФ Бастрыкину

Дочь погибшего мужчины не верит, что он выпал из окна стационара. Фото: ГБУЗ ПК "Чайковская ЦГБ"/ВКонтакте.

Яна Старикова продолжает искать причину гибели своего отца. Напомним, накануне Нового года 77-летний Алексей Васильев попросил дочку положить его в больницу – он плохо себя чувствовал, тяжело дышал.

- Я подозреваю, что у папы была астма, но врачи ему такой диагноз не ставили. Лечение он проходил в отделении пульмонологии в Чайковской городской больнице. Не скажу, что ему стало лучше от лечения, но он хотя бы мог дышать в любое время кислородом, - вспоминает Яна. – 9 января папу должны были выписать, а 8 числа он бесследно пропал. Через знакомых медработников я просила поискать папу в здании и на территории больницы, но все было тщетно. И когда уже забила тревогу – он вдруг нашелся под стенами больницы.

Престарелого мужчину нашли замерзшим. Уточним, в тот момент на нем не было теплой одежды, только рубашка, трико и обувь на ногах – то, в чем он, собственно говоря, находился в палате. А на улице в те дни стояли сильные морозы.

- Это не суицид – в этом я уверена: папа не собирался умирать, он хотел жить. И на выписку собирался с радостью. Кроме того, если предположить, что он выпал из окна, то он, по законам физики, упал бы дальше. Более того, у него были бы повреждены внутренние органы, были бы переломы.

- То есть следов падения не было?

- Нет. При этом у него была сломала левая рука. И голова как футбольный мяч - вся избитая, в гематомах. У него не было царапин, а именно гематомы, как будто его били по голове. При этом с руки исчезли командирские часы. Их нам так и не вернули.

- Что написали в заключении смерти вашего отца?

- «Причина смерти не установлена».

- Вы обращались к главному врачу больницы по данному вопросу?

- Нет, бесполезно. В декабре в этой больнице тоже был случай, когда точно также из окна выпал мужчина. С шестого этажа. Потом сказали, что он якобы был пьяный и от кого-то убегал.

Яна Старикова решила добиться правды. Она уже написала обращение губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, в краевой Следственный комитет, а также глава Следкома России Александру Бастрыкину.

- Бастрыкину отправляла письмо по электронной почте. Мне пришел ответ, что заявление принято, что будут уведомлять. Я очень хочу добиться справедливости.

- Вы общались со следователями, которые расследуют ваше дело?

- Да, там молодая девушка, которая ничего не говорит. Ощущение, что все просто ждут, когда пройдет шумиха, а потом дело моего отца просто закроют и все. Но я не намерена отступать.

По предварительной версии СУ СКР по Пермскому краю, пациент выпал с седьмого этажа, где проходил лечение. По факту обнаружения тела мужчины возле больницы проводится доследственная проверка.

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