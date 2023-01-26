В Перми начали выдавать сертификаты в детские лагеря

Сэкономить на покупке путевки семья может от 30 - 100% от стоимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето и каникулы у школьников уже не за горами. Готовиться к отдыху детей родители могут начать уже сегодня. В Перми начали выдавать сертификаты на оплату путевок в лагерь. Семья может сэкономить от 30 до 100 процентов от полной стоимости путевки. Рассказываем, какие документы нужны для оформления сертификата, и где его получить.

Сразу уточним, сертификат - это именной документ, воспользоваться им может один ребенок, его нельзя обналичить.

Кто может получить сертификат

Семьи, где среднемесячный доход больше трехкратной величины прожиточного минимума сертификат получить не могут.

Лагерь должен быть в реестре поставщика услуг по оздоровлению детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Выбираем лагерь

В первую очередь родителям нужно определиться с формой отдыха, в какой лагерь поедет ребенок: загородный лагерь отдыха и оздоровления, детский оздоровительный санаторного типа, детский специализированный (профильный) лагерь.

Затем нужно выбрать лагерь в реестре поставщика услуг по оздоровлению детей. Список можно найти на сайте Министерства социального развития Пермского края в разделе «Отдых и оздоровление детей/Реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления».

Какие документы нужны

Для всех категорий:

- заявление на получение сертификата по утвержденной форме;

- копия документа, удостоверяющего личность родителя;

- свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;

- СНИЛ взрослого, который подает документы, и ребенка;

- справка о регистрации ребенка по месту жительства.

Размер поддержки на оздоровление и отдых детей в 2023 году.

Если вы льготники, нужны:

- справка о маломощности;

- справка об инвалидности ребенка;

- справка о постановке ребенка на учет как находящегося в социально опасном положении.

для работающих родителей - справка о доходах за 2022 год по форме 2-НДФЛ (с января по декабрь за каждый месяц);

- если вы предприниматель, нужны документы, подтверждающие доходы за 2021 год;

- для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве безработного нужна копия трудовой книжки.

Подготовив все эти документы, отправляетесь в ближайший филиал МФЦ. Там у вас примут документы и выдадут сертификат в электронном виде. Далее в течение 15 дней со дня получения сертификата нужно купить путевку в лагерь с использованием сертификата. Если за это время вы не успеете ее приобрести, сертификат будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.

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