Детский отдых.
Фото: архив "КП"
Департамент социальной политики администрации Перми объявил о начале приема заявлений на компенсацию части стоимости самостоятельно приобретенных путевок для детского отдыха в 2023 году. Рассказываем подробно родителям Перми, как оформить и куда подать заявление, на какую сумму компенсации рассчитывать.
Какие путевки на детский отдых 2023 в Перми подлежат компенсации
Компенсации подлежат путевки на детский отдых 2023:
- в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей , расположенные на территории России (длительность смены летом – не менее 21 дня; зимой, весной, осенью – не менее 7 дней);
- в детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории России (длительность смены – не менее 24 дней);
- в детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края (длительность смены – не менее 14 дней).
Кому предоставляется компенсация на детский отдых 2023 в Перми
Компенсация на детский отдых 2023 в Перми предоставляется одному из родителей, внесшему плату за путевку на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
Обязательным условием предоставления компенсации на детский отдых 2023 в Перми является наличие сведений о загородном лагере в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляет деятельность лагерь в период действия путевки.
Сумма компенсации на детский отдых 2023 в Перми
Сумма компенсации на детский отдых 2023 в Перми определяется в зависимости от социального статуса семьи или размера среднемесячного среднедушевого дохода.
Сумма компенсации на детский отдых 2023 в Перми составляет 30-100% от расчётной стоимости путевки, утверждённой Правительством Пермского края, - от 5 325,14 рублей до 33 244,32 рублей.
Как оформить заявление на компенсацию детского отдыха 2023 в Перми
Для получения компенсации детского отдыха 2023 в Перми необходимо оформит заявление в утвержденной форме.
В заявлении на получение компенсации детского отдыха 2023 в Перми заявитель указывает:
- ФИО и контактную информацию заявителя, включая паспортные данные и СНИЛС;
- льготную категорию семьи;
- родственные отношения с ребенком, его ФИО, номер свидетельство о рождении или паспорта, СНИЛС;
- один из типов выбранного для детского отдыха лагеря;
- планируемый месяц окончания отдыха и оздоровления ребенка;
- планируемая стоимость приобретаемой путевки.
В перечень необходимых документы для всех категорий заявителей входят:
- копия документа, удостоверяющего личность родителя;
- копия документа, удостоверяющего личность родителя;
- копия судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на территории города Перми в период (год) подачи заявления (при наличии).
Также необходимо предоставить документы, подтверждающие доходы и льготу.
Документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе или запрашиваются уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Куда подать заявление на компенсацию детского отдыха 2023 в Перми
Подать заявление на компенсацию детского отдыха 2023 можно:
- в департаменте социальной политики администрации Перми по адресу: улица Газеты Звезда, 9 (необходима предварительная запись по телефону: 236-12-14);
- в ближайший Многофункциональный центр (МФЦ);
- через портал «Услуги и сервисы Пермского края».
Информация о сроках выдачи сертификатов на отдых и оздоровление детей сообщат дополнительно.
Как отчитаться за компенсацию детского отдыха 2023 в Перми
За предоставление компенсации детского отдыха 2023 в Перми необходимо отчитаться.
В течение месяца по окончании срока пребывания ребенка в лагере необходимо предоставить в социальной политики администрации Перми отчетные документы:
- реквизиты счета для перечисления;
- оригиналы документов, подтверждающий факт оплаты путевки;
- оригинал обратного (отрывного) талона к путевке;
- копию санитарно-эпидемиологического заключения загородного лагеря, в который приобреталась путевка (представляется по инициативе заявителя);
- по инициативе заявителя копию документа, подтверждающего наличие сведений о загородном лагере в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществлял деятельность указанный лагерь в период действия путевки.
В случае отсутствия указанных документов сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Когда можно подать заявление на компенсацию детского отдыха 2023 в Перми
Заявление на компенсацию детского отдыха 2023 в Перми необходимо подать до 31 июля 2023 года включительно независимо от даты проведения выбранной смены в лагере.
Если есть вопросы о компенсации детского отдыха 2023 в Перми
Подробную информацию о компенсации летнего отдыха детей можно узнать на официальном сайте администрации города или у специалистов департамента по телефонам: 8 (342) 236-12-14, 236-15-54.
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