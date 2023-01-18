Детский отдых. Фото: архив "КП"

Департамент социальной политики администрации Перми объявил о начале приема заявлений на компенсацию части стоимости самостоятельно приобретенных путевок для детского отдыха в 2023 году. Рассказываем подробно родителям Перми, как оформить и куда подать заявление, на какую сумму компенсации рассчитывать.

Какие путевки на детский отдых 2023 в Перми подлежат компенсации

Компенсации подлежат путевки на детский отдых 2023:

- в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей , расположенные на территории России (длительность смены летом – не менее 21 дня; зимой, весной, осенью – не менее 7 дней);

- в детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории России (длительность смены – не менее 24 дней);

- в детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края (длительность смены – не менее 14 дней).

Кому предоставляется компенсация на детский отдых 2023 в Перми

Компенсация на детский отдых 2023 в Перми предоставляется одному из родителей, внесшему плату за путевку на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Обязательным условием предоставления компенсации на детский отдых 2023 в Перми является наличие сведений о загородном лагере в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляет деятельность лагерь в период действия путевки.

Сумма компенсации на детский отдых 2023 в Перми

Сумма компенсации на детский отдых 2023 в Перми определяется в зависимости от социального статуса семьи или размера среднемесячного среднедушевого дохода.

Сумма компенсации на детский отдых 2023 в Перми составляет 30-100% от расчётной стоимости путевки, утверждённой Правительством Пермского края, - от 5 325,14 рублей до 33 244,32 рублей.

Как оформить заявление на компенсацию детского отдыха 2023 в Перми

Для получения компенсации детского отдыха 2023 в Перми необходимо оформит заявление в утвержденной форме.

В заявлении на получение компенсации детского отдыха 2023 в Перми заявитель указывает:

- ФИО и контактную информацию заявителя, включая паспортные данные и СНИЛС;

- льготную категорию семьи;

- родственные отношения с ребенком, его ФИО, номер свидетельство о рождении или паспорта, СНИЛС;

- один из типов выбранного для детского отдыха лагеря;

- планируемый месяц окончания отдыха и оздоровления ребенка;

- планируемая стоимость приобретаемой путевки.

В перечень необходимых документы для всех категорий заявителей входят:

- копия документа, удостоверяющего личность родителя;

- копия документа, удостоверяющего личность родителя;

- копия судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на территории города Перми в период (год) подачи заявления (при наличии).

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие доходы и льготу.

Документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе или запрашиваются уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Куда подать заявление на компенсацию детского отдыха 2023 в Перми

Подать заявление на компенсацию детского отдыха 2023 можно:

- в департаменте социальной политики администрации Перми по адресу: улица Газеты Звезда, 9 (необходима предварительная запись по телефону: 236-12-14);

- в ближайший Многофункциональный центр (МФЦ);

- через портал «Услуги и сервисы Пермского края».

Информация о сроках выдачи сертификатов на отдых и оздоровление детей сообщат дополнительно.

Как отчитаться за компенсацию детского отдыха 2023 в Перми

За предоставление компенсации детского отдыха 2023 в Перми необходимо отчитаться.

В течение месяца по окончании срока пребывания ребенка в лагере необходимо предоставить в социальной политики администрации Перми отчетные документы:

- реквизиты счета для перечисления;

- оригиналы документов, подтверждающий факт оплаты путевки;

- оригинал обратного (отрывного) талона к путевке;

- копию санитарно-эпидемиологического заключения загородного лагеря, в который приобреталась путевка (представляется по инициативе заявителя);

- по инициативе заявителя копию документа, подтверждающего наличие сведений о загородном лагере в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществлял деятельность указанный лагерь в период действия путевки.

В случае отсутствия указанных документов сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Когда можно подать заявление на компенсацию детского отдыха 2023 в Перми

Заявление на компенсацию детского отдыха 2023 в Перми необходимо подать до 31 июля 2023 года включительно независимо от даты проведения выбранной смены в лагере.

Если есть вопросы о компенсации детского отдыха 2023 в Перми

Подробную информацию о компенсации летнего отдыха детей можно узнать на официальном сайте администрации города или у специалистов департамента по телефонам: 8 (342) 236-12-14, 236-15-54.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как в Перми получить полис ОМС для новорожденного ребенка

В ТФОМС Пермского края дали рекомендации как получить для новорожденных полис ОМС (Подробнее...)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru