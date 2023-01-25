Его уважали за честность и принципиальность: Умер известный пермский следователь

Фото с личной страницы Владимира Грязева в соцсетях.

23 января скоропостижно скончался Владимир Вениаминович Грязев. Ему было 57 лет. В 90 – е годы Владимир Грязев возглавлял отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления прокуратуры Пермской области. Старший советник юстиции. Позднее он был начальником отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю. Работал в прокуратуре Индустриального района.

В конце 90 –х, начале нулевых в Перми орудовали две банды. Первая – Вертинского. Вторая – Кисарева, Владимирова. В каждой вооруженной группировке было по 15 – 20 человек. Бандиты устроили охоту на валютчиков, отслеживали коммерсантов. Стреляли в людей на улице, врывались в квартиры. В одном эпизоде они похитили главу семьи, пытали его, заставили мужчину позвонить жене и попросить, чтобы она открыла дверь квартиры. Женщина была жестоко убита налетчиками на глазах у ребенка, расправились бандиты и с ее мужем. В другом эпизоде кровавого беспредела второй банды Владимирова выстрел в валютчика прогремел в центре города у Центрального рынка днем при большом скоплении людей. Пермяки жили в страхе. Банды были обезврежены, преступники отправились на зону.

С Владимиром Грязевым невозможно было «договориться», он был грамотным, принципиальным, честным и смелым человеком. Имел авторитет среди коллег и друзей. Один из его знакомых вспоминает, что однажды, когда Грязев пришел в Пермский краевой суд на рассмотрение дела, даже судьи встали, приветствуя его. Владимир Вениаминович был любящим и заботливым мужем, отцом, сыном. Его уход - очень тяжелая утрата для семьи. Прощание с Владимиром Вениаминовичем Грязевым состоится 26 января в 13.30. в Православном Приходе Храма Святых Царственных по адресу: город Пермь улица Свиязева, 19.

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