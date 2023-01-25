Пермский региональный оператор по вывозу мусора не согласился с критикой справедливороссов

В стране продолжается реформа по вывозу ТКО. Фото: архив "КП".

На сайте «Комсомольской правды» вышла информация о повышении платы за вывоз мусора в Пермском крае для владельцев гаражей и овощных ям.

Представители фракции партии справедливороссов в Законодательном собрании обратили внимание на то, что в соседних регионах взимается фиксированная плата за одно машино-место в год, а в Прикамье в сентябре прошлого года приказом МинЖКХ ее решили брать, исходя из количества квадратных метров.

Справедливороссы привели данные по соседним регионам. Так, в Свердловской области берут плату из расчета 58 килограммов накопления ТБО в год, в Татарстане – 39 килограммов, в Удмуртии – 44 килограммов в год с одного гаража. У нас норматив определен в зависимости от площади – 11,2 килограмма в год за 1 квадратный метр, то есть в среднем владельцу каждого гаража предлагается оплатить более 250 килограммов накопленных ТКО в год.

В АО «ПРО ТКО» прокомментировали публикацию:

«Информация о том, что оплата за вывоз мусора для гаражных кооперативов выросла в 87 раз, не соответствует действительности.

Действительно, с октября 2022 года произошло изменение платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Это связано с изменением в методике расчетов нормативов накопления мусора. Для гаражных кооперативов расчетной единицей стало не машино-место, как раньше, а гараж, точнее количество квадратных метров данного вида помещения.

В ходе замеров накоплений мусора, которые проводила специализированная компания, выяснилось, что отдельные категории юрлиц образуют намного больше отходов, чем было предусмотрено в предыдущей версии нормативов.

Также помимо ТКО в гаражах зачастую формируются крупногабаритные отходы, такие, как старая мебель, ящики, диваны, кресла. Их вывоз осуществляется за счет средств муниципального, краевого и федерального бюджетов, то есть ложится на плечи обычных налогоплательщиков.

Таким образом, смена методики более эффективно позволила регулировать эту сферу. А сама система расчета позволяет сделать учет накопления ТКО и рассчитать стоимость его дальнейшей утилизации. Если взять среднюю площадь гаража в 24,5 кв. м, то по старым нормативам владелец платил 106,06 руб. в месяц, по новым – 228,89 руб. То есть плата выросла примерно в два раза.

Регоператор уточняет, что платить по нормативу необходимо, когда у кооператива нет собственной контейнерной площадки. В случае, если собственники оборудуют площадку, то плата за услугу уменьшится в разы. Отметим, юрлица сами могут выбрать для себя оптимальный способ оплаты. Либо по фактическому накоплению мусора, установив контейнерную площадку, или по установленному нормативу. Подробнее об этом можно уточнить в офисе регоператора.

Ситуация с потребительским гаражным кооперативом «ПК45» из Перми, где стоимость выросла на порядок - это частный случай, который никак не связан напрямую с изменением методики. Там вопрос связан с корректностью юридического оформления гаражных боксов: при фактически действующих 270 гаражах общей площадью более 11 тыс. кв м платили по договору за 8 машино-мест. Им предложено перейти на оплату за вывоз мусора по фактическому накоплению и практически полностью минимизировать издержки».