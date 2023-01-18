В Пермском крае разгорается тарифный скандал! В Прикамье плату за вывоз мусора для гаражей и овощных ям подняли в 87 раз

- Ситуация с резким ростом тарифа может обернуться социальным взрывом,– говорит руководитель фракции Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Пермского края Вероника Куликова.

Действительно, председатели многочисленных гаражных кооперативов и потребкооперативов овощных ям в Пермском крае после новогодних праздников с удивлением разглядывали квиточки, которые им пришли за последний квартал минувшего года за вывоз мусора. Многие решили, что произошла какая-то техническая ошибка, настолько невероятные цифры там были прописаны.

Каждая бабушка производит 6,6 тонн мусора в год

- Мы тоже так считали, что кто-то ошибся, - говорят члены гаражного потребкооператива ПК-45 в Орджоникидзевском районе. - Но к нашему изумлению нам объяснили, что суммы нам начислили правильно. И если раньше мы платили по 841 рубль в месяц за вывод ТКО, то за октябрь должны заплатить 62 тысячи 214 рублей, а за ноябрь и вовсе 68 тысяч 828 рублей. Мол, суммы увеличили после того, как в сентябре прошлого года издали приказ краевого МинЖКХ по тарифам на ТКО в Пермском крае. Получается, плату за мусор, который к тому же никто не собирается у нас вывозить, нам увеличили в 87 раз!

Тогда мы решили обратиться к депутату Заксобрания.

- Для понимания: в этом кооперативе из 200 гаражей только 8 владельцев ставят в них машины, остальные – в основном пенсионеры - используют их для хранения урожая, который с трудом вырастили на приусадебных и дачных участках, чтобы хоть немного сэкономить и выжить, - говорит Вероника Куликова. - И теперь они должны будут только за то, что у них есть яма, в которой они держат зимой картошку-моркошку, платить в год по 3 тысячи 700 рублей! Даже если она пустует! И таких ям и гаражей в Перми и Пермском крае великое множество.

- По принятому в Прикамье нормативу получается, что в наших овощных ямах мы производим более 125 тонн в год – изумляются члены пермского кооператива. – Выходит, что каждая бабушка у нас ежегодно полтонны коммунальных отходов накапливает. Да нам за десятки лет не то что картофельных очисток, нам столько картошки не вырастить!

В других регионах ничего подобного

Пермские справедливороссы решили разобраться и посмотреть, как обстоят дела в других регионах. И выяснилось, что, например, у соседей установили норматив в килограммах на одно отдельно взятое машиноместо. А у нас владельцам теперь начисляют плату за каждый квадратный метр в гараже.

Вот и получается, что в Свердловской области собственники гаражей будут платить за вывоз 58 килограммов ТКО в год, в Удмуртии – за 44 килограмма, в Татарстане - всего за 39 килограммов. А у нас – за 11,32 килограмма с каждого квадратного метра! То есть больше, чем за полтонны полтонны в год! На каждого.

Платы за вывоз мусора из овощных ям в других регионах России не берут вовсе.

Деньги ни за что

- Абсурдность заключается в том, что мусор из гаражей и овощных ям никто как не вывозил, так и не вывозит, и людям не собираются оказывать эту услугу, хотя будут взимать такие деньги, - говорит Вероника Куликова. – Членам кооператива в Орджоникидзевском районе, например, объяснили, что если они за свой счет купят контейнер, оборудуют в соответствие со всеми санитарными требованиями площадку, будут ее содержать, охранять, расчищать к ней дорогу зимой, заключат соответствующий договор с региональным оператором на вывоз ТКО, тогда, у них появится возможность платить «по факту», а не по нормативу.

Пермское ноу-хау

Как объясняет Вероника Куликова, подобная ситуация сложилась из-за того, что прикамские чиновники решили упростить себе жизнь.

- В других регионах составили закрытый перечень категорий объектов из нескольких десятков позиций, установив для них понятные нормативы, - обращает она внимание. – А у нас перечислили только 9 категорий, а все остальное отнесли в «иное», установив плату за 1 квадратный метр площади. Сюда попали и гаражи, и овощные ямы, и неизвестно что еще могут включить.

Вероника Куликова объяснила, что справедливороссы будут обязательно добиваться восстановления здравого смысла. Если не получится найти компромиссный вариант с краевым МинЖКХ, то будут обращаться в надзорные органы, на федеральный уровень.