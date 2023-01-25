«Надо же, он существует!» В Пермском крае нашли перекресток семи дорог

Фото: скриншот видео

«Надо же, он существует!», «Офигеть! Вот местная достопримечательность!», «Да, как в сказке! Выбери свою дорогу», «Несколько раз были в Кунгуре и именно на этом перекрестке не раз уезжали не туда», - комментировали в соцсетях пермяки видео Алексея Гречищева, которому посчастливилось найти тот самый перекресток семи дорог из известной песни.

Наткнулся на необычную находку Алексей случайно.

- Я люблю гулять по различным местам - не туристическим, искать что-то интересное и необычное, не только в Перми, но и в других населенных пунктах края. И вот, гуляя по микрорайону Кирпичный в Кунгуре, наткнулся случайно на этот перекресток, - рассказал «Комсомолке» Алексей.

В комментариях под видео жительница Оханска Анна Александровна заметила, что в их городе тоже есть перекресток семи дорог. Прикамцы, если вы знаете, где в нашем крае есть такие же перекрестки, делитесь видео в нашей группе ВКонтакте.

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