В Пермском крае обнаружили «Бермудский треугольник»

Белая гора Фото: Лела Минадзе

Синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» рассказали, что в Пермском крае есть свой «Бермудский треугольник». Он образован городами Оса, Чернушка и Кунгур. На протяжении многих лет там происходят погодные странности.

В ночь на 23 января самые низкие температуры зафиксировали именно в этих трех городах. Холоднее всего было в Осе — температура опустилась до -25,6 градусов, в Чернушке — до -23,7 и в Кунгуре — до -20,1.

Фото: Метеоролог и я

Синоптики отметили, что особенности наблюдаются в «Бермудском треугольнике» уже давно и прослеживаются в многолетней климатической карте. К обсуждению темы активно подключились жители Прикамья, проживающие в границах «треугольника».

«Зимой здесь постоянно холоднее, чем говорится в прогнозах. Летом другая проблема — когда везде дожди, у нас их нет, а когда везде сухо, у нас льет», — отмечают местные.

Неопровержимых доказательств, объясняющих сложившуюся картину, нет, хотя вопрос изучается уже давно. При этом многие начали искать ответы «в космосе».

По одной из версий, на погоду может влиять Тулвинская возвышенность. Высочайшей ее вершиной является Белая гора — 450 метров. Тувинская возвышенность относится к Уральским горам. Там берет свое начало одна из крупных рек Пермского края — Тулва. Кроме того, возвышенность расположена между реками Кама, Сылва, Ирень и Вишера.

На территории Тулвинской возвышенности находится Ашапский кратер. Его диаметр составляет 7,6 километров, а высота вала вокруг него достигает 200 метров. Считается, что кратер образовался в результате падения астероида несколько миллионов лет назад. (Информация об этом взята из статьи Т.В. Харитонова и Д.Д. Бадюкова «Арапская кольцевая структура», исследователей из института геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН).

Ашапский кратер

Метеорит упал около 250 млн лет назад. Его диаметр был примерно 300 метров. Вызванный им взрыв сравнивают с мощностью примерно 100 тысяч атомных бомб, сброшенных в Нагасаки.

Как известно, падение метеорита оказывает огромное влияние на изменение климата. Поэтому, по одной из версий, событие многомиллионной давности может до сих пор сказываться на погодных условиях в «Бермудском треугольнике».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65