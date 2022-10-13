Места съемок «Сердца Пармы» появились на картах 2ГИС

Князь Михаил Фото: кадр из фильма

Фильм «Сердце Пармы», съемки которого проходили в Пермском крае, стал одним из самых посещаемых в стране. Только за первые четыре дня показов ее посмотрели более 400 тысяч зрителей.

Напомним, фильм рассказывает о событиях XV века, когда происходит покорение Перми Великой Московским княжеством. В центре сюжета – пермский князь Михаил, который пытается сохранить свою землю и сберечь любимую женщину – языческую ведьму-ламию Тичерть.

События картины происходят на севере Прикамья – в Чердыни, Покче, Искоре. А съемки проходили под Губахой, где была построена деревянная крепость, в Каменном городе, на Усьвинских столбах.

Более подробно узнать о тех местах, где проходили съемки, можно на сервисе 2ГИС, который нанес их на карту и добавил описания, в которых говорится, как снимался фильм, какие природные достопримечательности и местные легенды нашли в нем отражение.

Вот, например, что публикует 2ГИС о Каменном городе: «Неслучайно именно это место отвечает за самую фантастическую локацию — Мертвую Парму, колдовское языческое обиталище самых сильных вогульских шаманов. Здесь снимали одну из начальных сцен «Сердца Пармы», где вождь вогулов Асыка посвящает в князья своих сыновей».

Также на карте помечены горы Ветлан и Полюд, Шумихинские скалы и Широковская ГЭС, на берегу водохранилища которой построили декорации городка Урос, и другие локации фильма.

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