В Перми девочке, которая никогда не увидит и не услышит свою маму, нужна помощь

Марьям сейчас два годика. Фото: семейный архив.

Мариам Носковой два годика, хрупкая девочка сейчас рядом со своей мамой и братом дома, но, чтобы им быть вместе, нужно не мало сил и средств. Девочка с рождения начала бороться за свою жизнь.

- Когда Марьяша родилась, я не услышала первый крик и показалось, что и мое сердце остановилось, - вспоминает Ирина. - Роды были сложные и не прошли без последствий. Первый год мы провели на ИВЛ.

Трудно себе представить, что чувствует мама, которая так ждала свою девочку, представляла, как будет наряжать ее в платья, плести косички, вместе играть с куклами, но к несчастью, малышка не может видеть и слышать и кушает через трубочку. Ее диагноз звучит так: мультикистозная энцефаломаляция - одна из форм поражения головного мозга.

При рождении врачи не давали Марьям никаких шансов и предлагали отказаться от нее. Ирина ждала свою крошку 11 лет, признается, что даже мысли такой не было.

- Наша малышка знает, что она любима и эту любовь не надо заслуживать хорошим поведением, отличными оценками или уборкой по дому, - говорит Ирина. - Я ни на что не надеюсь, живу сегодняшним днём и радуюсь каждому моменту вместе».

Ирина наряжает дочку в красивые платья, делает причёски и старается дать Мариям больше жизни. Сейчас Мариам подопечная фонда «Дедморозим». Благодаря службе качества жизни благотворительного фонда девочка живет дома, а не в больничной палате. Старший брат помогает маме заботиться о сестре. Вместе они справятся со всем, но сейчас нужна наша помощь.

Жить дома, в кругу любящей семьи Мариям помогает медицинское оборудование для дыхания. Чтобы оно работало, нужно закупить расходные материалы к нему стоимостью 87 450 рублей.

Как помочь семье девочки, можно узнать тут.

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