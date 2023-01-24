В Пермь приехала группа переселенцев с ЛНР и ДНР

Вынужденных переселенцев привезли в пансионат «Изумруд» в Пермском муниципальном округе. Фото: администрация губернатора Пермского края.

24 января на вокзале Пермь II встречали первую организованную группу вынужденных переселенцев. 44 человека приехали из Украины, а также Луганской и Донецкой Народных Республик. В основном это люди среднего и старшего возраста.

Людей на перроне у поезда встретили волонтеры, они помогли переселенцам перенести вещи в автобус, который следовал до пансионата «Изумруд» в Пермском муниципальном округе. Сюда людей отвезли для временного проживания, их будут кормить и помогать освоиться на новом месте.

Всех вынужденных переселенцев уже осмотрели врачи, при необходимости людям будет оказана медицинская помощь.

- В первую очередь важно оказать людям психологическую, юридическую помощь, при необходимости – медицинскую, – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и поручил профильным ведомствам оказать людям необходимое содействие в решении вопросов, связанных с пребыванием и социальной адаптацией в регионе.

В администрации Прикамья сообщили, что наш регион готов и далее принимать вынужденных переселенцев из Украины и новых присоединенных территорий, при необходимости для людей будут подготовлены пункты временного размещения.

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