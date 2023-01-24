Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю / ВКонтакте.

В конце 2022 года Росреестр Пермского края поставил на государственный кадастровый учет сразу четыре многоквартирных дома в Перми.

Почти 2000 новоселов получили возможность 29 декабря прошлого года въехать в новые дома. Самый большой по площади и количеству квартир был сдан на ул. Стахановской, 52а. Дом имеет три секции - 10, 17 и 26 этажей, а также 1 подземный этаж (подвал). Его общая площадь составляет 32 983,4 кв. метров. В доме находятся 408 помещений, в том числе 331 - жилые, 29 – офисы, 48 – нежилые, а также 89 машино-мест. Количество этажей - 10, 17 и 26, в том числе 1 подземный (подвал).

В многоквартирный 16-этажный дом в Кировском районе на ул. Нижне-Курьинской, 38 входят 119 квартир и 7 нежилых помещений. Площадь здания составляет 5 981,9 кв. метров. Есть подземный этаж.

На ул. Пролетарской, 119 новоселов встретил пятиэтажный дом со встроенными помещениями общественного назначения. В нем 58 квартир, 9 нежилых помещений, 5 помещений мест общего пользования, 22 кладовых. Общая площадь здания – 3 209,2 кв. метров. Есть подземный этаж.

На ул. Молодогвардейской, 33 построен 11-этажный дом. В нем 104 квартиры и 25 нежилых помещений. Площадь многоквартирного дома составляет 7 254 кв. метров.

На прошлой неделе,19 января 2023 года, краевой Росреестр сообщил о сдаче в эксплуатацию еще нескольких новых многоэтажек в Перми.

В их число вошел 18-этажный «Дом на Бульваре» (бул. Гагарина, 18). Дом включает 176 квартир и 23 нежилых помещения. На первом этаже дома запланированы помещения для магазинов и организаций сферы услуг. Площадь здания составляет 17 659,2 кв. метров. В квартирах предусмотрены места хранения, лоджии с панорамным остеклением, кухни-столовые, несколько санузлов в больших квартирах. Есть подземный этаж

На правом берегу Камы в микрорайоне Верхняя Курья строится жилой комплекс комфорт-класса ЖК «Экопарк Сосновый». В сданном 5-этажном корпусе (ул. Борцов Революции, д. 1а, корп. 1) расположено 195 квартир и 35 нежилых помещений. Общая площадь корпуса – 14 049,5 кв. метров. В квартирах на первых этажах запроектированы террасы. Есть выделенные просторные автопарковки, один подземный этаж.

Принят на кадастровый учет жилой комплекс переменной этажности «Атриум Парк» на ул. Монастырской, 181). Он состоит из трех корпусов, которые образуют закрытый двор без машин. Дом рассчитан на 290 квартир и 25 нежилых помещений, 25 машино-мест. Площадь дома – 20 709,6 кв. метров. ЖК «Атриум Парк» окружают два сквера, городок Пермского госуниверситета.

Оофициально стартовали продажи еще в нескольких новых строящихся домах Перми: пер. Бисерский, 5; ул КИМ, 57а; ул. Милиционера Власова, 8; ул. Гусарова, 5а; ул. Подлесная, 15а; ул. Малая, 6. В этих новостройках Росреестр зарегистрировал первые договоры участия в долевом строительстве (ДДУ). Только после регистрации первого договора ДДУ в Росреестре официально разрешены продажи квартир в строящихся домах.

В Росреестре Пермского края обращают внимание новоселов на то, какой договор нужно заключать после постановки новостройки на кадастровый учет.

По словам начальника отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Елены Передерниной, квартиры и помещения в новых домах продаются на любой стадии строительства. Однако, после завершения строительства и получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию и постановки многоквартирного дома на кадастровый учет купить квартиру по договору участия в долевом строительстве невозможно. Покупателю нужно будет заключать с застройщиком договор купли-продажи.

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