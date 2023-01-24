Вид Перми. Фото: Василий Вахрин

Росреестр в Пермском крае объявил об изменениях в предоставляемых услугах, вступивших с 1 января 2023 года. В число главных изменений вошли: кратное уменьшение размера госпошлины, полный переход на электронные обращения органами власти, начало работы мобильного приложения «Госключ» и другие.

С главными изменениями в эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) познакомили гости студии - заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных и начальником отдела правового обеспечения Марина Суворова.

Представители краевого Росреестра также рассказали о промежуточных итогах программ «Гаражная амнистия» и «Дачная амнистия 2.0».

Снижение размера госпошлины

С 1 января 2023 года вступили в силу законы, которые сделают процедуры оформления недвижимости проще и удобнее. К ним относится снижение размера госпошлины за государственную регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды, если такой договор зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Как отметила Светлана Ильиных, в Пермском крае ежегодно регистрируют 13-14 тысяч договоров аренды. В целом, эта цифра не меняется на протяжение последних лет, динамика остается постоянной – это стабильные правовые отношения.

«Поскольку это активная форма обращения распоряжения зданиями, то требовался определенный бонус уменьшения финансовых затрат на эти процедуры. В адрес Росреестра поступали обращения и предложения от юридических сообществ, они были услышаны и реализованы максимально быстро», - поясняет принятое решение Светлана Ильиных.

С 1 января 2023 года для физических лиц госпошлина составит 350 рублей вместо 2 000 рублей, для организаций - 1 000 рублей вместо 22 000 рублей.

Электронное взаимодействие с органами власти

С 1 января 2023 года органы власти и муниципалитеты обязаны взаимодействовать с Росреестром исключительно в электронном формате при подаче документов на учет и регистрацию, в том числе, в интересах граждан и предпринимателей.

Законодательно планируется закрепить с 1 января 2024 года полный переход на электрон и юридических лиц.

«Сейчас к органам власти подтягиваются и застройщики. Все должны соответствовать требованиям цифровизации: профессиональное сообщество должно отходить от пережитков прошлого, отказываться от «кровной» привязки к бумаге. Если необходимо все делать быстро, значит надо переходить в соответствующие электронные форматы взаимодействия», - уверена Светлана Ильиных.

Заявления без усиленной квалифицированной электронной подписи

С 1 января 2023 года в Росреестр можно будет представить заявления без подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП):

- о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя (его законного представителя);

- о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты или о почтовом адресе, по которым можно связаться с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта.

Это можно сделать в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru

Регистрация права и кадастровый учет на портале «Госуслуг»

С 2023 года регистрация права и кадастровый учету будут осуществляться на портале «Госуслуг».

В настоящее время около 30% заявителей делают это в электронном виде. Самое главное, надо иметь для этого подтвержденную электронную подпись – юридическое действие должно соответствовать предъявляемым требованиям и защищено.

Мобильное приложение «Госключ»

С 1 января 2023 года запретить проведение сделок со своей недвижимостью без личного участия можно на портале «Госуслуг» с помощью мобильного приложения «Госключ». Эта запись в ЕГРН будет внесена в срок не позднее пяти рабочих дней.

Если владелец недвижимости ранее установил запрет на регистрацию сделок с ней, то с помощью сервиса «Госключ» его также можно будет снять.

«Есть обращения, которые не носят юридических последствий. Например, заявление об исправлении технической ошибки. Здесь можно не получать электронную цифровую подпись, а сгенерировать на «Госключ». Теперь с его помощью можно подтвердить свое заявление. Под использование сервиса подходят еще ряд заявлений», - поясняют в Росреестре.

В 2022 году в краевой Росреестр поступило более шести тысяч заявлений о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя.

Приобретение земельных участков без торгов

С 1 января 2023 года крестьянские фермерские хозяйства могут приобрести земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления своей деятельности в аренду без торгов.

Правила предоставления:

- заявления о предоставлении земельного участка рассматриваются в порядке их поступления;

- земельные участки предоставляются в аренду на срок до пяти лет;

- не допускается изменение целевого назначения земельного участка, предоставленного в аренду.

Запрет передачи в субаренду арендованного земельного участка

С 1 января 2023 года арендаторам нельзя передавать в субаренду арендованный земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной или муниципальной собственности и предоставленный для осуществления деятельности крестьянского фермерского хозяйства.

Также нельзя передавать права и обязанности по договору аренды земельного участка другому лицу (переуступать права аренды), передавать арендные права в залог, а также вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив крестьянского фермерского хозяйства.

Уменьшения срока утверждения схемы расположения земельных участков

С 1 января 2023 года Росреестр запустил процедура по уменьшению сроков предоставления земельных участков. Схема расположения земельных участков ранее утверждалась до двух месяцев, сейчас установлен срок в 14 дней.

«На территории Пермского края сокращенные сроки действовали и ранее, сейчас же они закреплены на уровне федерального законодательства. Это подстегивает нас еще более уменьшать время рассмотрения документов. Кроме того, это дает возможность не держать заявления месяцами. Это позволяет их динамично рассматривать, дорабатывать пакет предоставленных документов. Таким образом достигается более активный процесс по вовлечению земель в оборот. Тенденция идет на дальнейшее сокращение сроков», - говорят представители Росреестра.

Программы «Гаражная амнистия» и «Дачная амнистия 2.0»

Программа «Гаражная амнистия» в Пермском крае действует с 1 сентября 2021 года, «Дачная амнистия 2.0» - с 1 июля 2022 года.

В краевом Росреестре отмечают, прошедший 2022 год дал серьезные для анализа цифры и подведения показателей по «Гаражной амнистии» – были зарегистрированы 3475 участков под гаражами и 1666 гаражей. Наиболее активно программа реализуется на трерритории Перми.

«За это время нам удалось разрешить многие нюансы и спорные моменты удалось разрешить. На территории Пермского края вопрос однократности возможности приобретения в рамках гаражной амнистии объектов недвижимости был разъяснен всем заинтересованным гражданам: если в потенциальной собственности есть несколько объектов недвижимости по «Гаражной амнистии», то все они могут быть приобретены в установленном порядке», - поясняет Марина Суворова.

Сроки гаражной амнистии будут действовать до 2030 года. Как говорят специалисты Росреестра, это делается для актуализации пакетов документов, под которые действующий закон не действует в полном объеме.

Неоформленных гаражей и земельных участков под ними в Пермском крае остается более 63 тысяч. Поэтому тем, чьи гаражи подпадают под действие нового закона, в Росреестре напоминают, что первый год «амнистии» уже прошел, и не стоит откладывать с подготовкой документов и регистрацией прав на гаражи и земельные участки.

В Пермском крае «Дачная амнистия» в настоящее время трансформировалась в логике «Гаражной амнистии» – появился перечень дополнительных документов, который поможет воспользоваться правом регистрации своего дома.

«Дачная амнистия» использование жилых домов без документов не разрешает, но открывает определенный «шлюз». Сейчас в Прикамье наблюдается рост при постановке на кадастровый учет объектов жилого строительства: в 2021 году – 7200 объектов, в 2022 году – 9300 объектов.

«В существующем формате дачная амнистия всю проблематику не сумеет разрешить, но точно поможет открыть возможности некоторым домовладельцам зарегистрировать свои права. Есть большой потенциал в этой программе», - уверена Марина Суворова.

В Росреестре утверждают, регистрации земли под гаражом или садовым участком стоит в приоритете. Документы должны рассматриваться в течение одного дня.

«Если не получается сделать в один день, то необходимо максимально проанализировать ситуацию и разобраться в том, что мешает это сделать в установленные сроки. Либо это проблематика законодательства, тогда берем в работу процедуры вплоть до формирования каких-то предложений. Если проблема состоит в подготовке межевого или технического плана, то выходим непосредственно на кадастрового инженера для нивелирования типовых ошибок. Все это работает на предупреждение ошибок, чтобы мы могли в один день эту историю реализовать, а граждане могли более быстрее стать открытыми правообладателями и получить максимально быстро актуальную выписку, видеть себя в открытых ресурсах», - говорит Светлана Ильиных.

Программа «Дачная амнистия 2.0» будет действовать до 1 марта 2031 года.

Получение сведений из ЕГРН с согласия собственника

С 1 марта 2023 года сведения из ЕГРН можно будет получить только с согласия собственника. Персональные данные владельцев недвижимости будут предоставляются третьим лицам только с согласия гражданина.

Эта мера направлена на защиту персональных данных, жизни, здоровья, имущества граждан.

В Росреестре отмечают, данные по объекту без персональных данных владельца можно получить на публичной кадастровой карте. В выписках указывается только объект с основными характеристиками, формой собственности, пригодность для проживания, является ли объект ветхим или аварийныс. Информацию о принадлежности может раскрыть только правообладатель.

Если правообладатель собирается совершить сделку с объектом, он заинтересован в ее реализации, поэтому продавец легко раскроет данные в ЕГРН на период поиска покупателей. Потом данные можно будет опять закрыть. Все эти действия будут бесплатными.

Ужесточение требований к застройщикам

В 2023 году ужесточаются требования к застройщикам жилья. Теперь они должны сами регистрировать права и оформлять недвижимость.

«Законодательством заложено право застройщика обратиться за дольщика, если он после ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома не обратился за регистрацией права. Эта тема сейчас продвигается не достаточно активно. Никто не отменял оплату госпошлины за дольщика ,в принципе, эти затраты на себя должен взять застройщик. Бесхозными эти объекты оставаться не могут, квартиры стоят на кадастровом учете, но не имеют сведений о правообладателях. Есть такая тенденция у заявителей, которые не идут регистрировать свое право. Причины могут быть самые разные, вплоть до того, что они могут проживать за рубежом. Как раз в этой части изменения законодательства говорят, что в скором времени застройщик будет обязан за дольщика провести регистрационные действия. Также надо понимать, что возникает вопрос управления общим имуществом, кто выступает от собственника и максимально обеспечить диалог, чтобы не было угрозы эксплуатации объекта в целом. Это нормальная история, когда после ввода в эксплуатацию все актуальные права на объект будут внесены в ЕГРН. Такие правоотношения и обращения в органы регистрации права должны проходить в электронном формате», - рассказывает Светлана Ильиных.

Амнистия нелинейных сооружений

В конце беседы гости студии радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) раскрыли еще ряд важных аспектов.

В Пермском крае с 2022 года продолжается введение норм по амнистии линейных сооружений (бесхозяйные).

Это важно, когда на бесхозяйном объекте происходит какая-либо коммунальная авария и требуется знать за чей счет будет проводиться ремонт и ликвидация ее последствий.

«Эксплуатирующим организациям дали право ставить такие объекты на учет и признавать право на него за собой. Ранее такое право было только у муниципалитета. Сейчас к этому процессу активно подключились все сетевые компании», - поясняют специалисты краевого Росреестра.

Общее имущество нежилых помещений

В 2022 году были внесены изменения в Гражданский кодекс, которые уточнили и урегулировали ряд моментов, связанных с общим имуществом нежилых зданий.

Сейчас это все четко определено по аналогии с общими местами пользования в жилых зданиях. В отношении нежилых зданий или помещений в них вводятся нормы, согласно которым они были сданы в эксплуатацию через разрешительные документы органов местного самоуправления.

С 2022 года органы местного самоуправления, выдавшие разрешение, обязаны обратиться в органы регистрации прав с постановкой объекта на учет с одновременной регистрацией права. Таким образом законодатель решает вопрос о наполнении сведений ЕГРН и о автоматическом возникновении прав на такие объекты.

Если есть вопросы

Для получения официального ответа необходимо направить обращение в Управление Росреестра по Пермскому краю можно следующими способами:

- с помощью интернет-сервиса «Обращения граждан» на сайте Росреестра http://rosreestr.gov.ru;

- по почте на адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 66/2;

- при личной передаче письменного обращения;

- в ходе личного приема должностными лицами Управления Росреестра по Пермскому краю.

Задать вопрос можно:

- в официальной группе во «ВКонтакте» https://vk.com/rosreestr_59;

- по Единому справочному бесплатному круглосуточному телефону Росреестра: 8-800-100-34-34;

- по справочному телефону: (342) 205-95-59.

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