В Кунгурской ледяной пещере рассказали, почему там выросли иголки

Иголки выросли длиной 7 - 10 см. Фото: Кунгурская ледяная пещера.

В Кунгурской ледяной пещере в гроте «Полярный» на экскурсионной тропе выросли ледяные иголки. Выглядят они как тонкие снежные сосульки, разросшиеся в разные стороны. Длинной иголки примерно 7 – 10 сантиметров, разрослись на несколько квадратных метров, хрупкие и удивительно красивые.

"Мы видели их, это космос", "Красиво!"- говорят посетители.

Специалисты рассказали, что последний раз их наблюдали 14 лет назад, в 2009 году, и чтобы полюбоваться на столь редкое явление нужно было ползти в закрытую часть грота. Сейчас их можно увидеть на любой экскурсии.

Мы позвонили в Кунгурскую ледяную пещеру и поговорили с начальником отдела туризма и экскурсий Анастасией Кобелевой и узнали, почему это явление столь редкое и что способствует его появлению.

- Ледяные иголки появились благодаря особому режиму вентиляции. Сотрудники открыли шлюзовые двери, появился поток воздуха, который и создал условия их образования. Долго они не живут, так как они очень хрупкие, быстро ломаются и осыпаются. Думаю, что посетители смогут их увидеть до конца февраля, зависит от погодных условий.

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