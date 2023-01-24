В Прикамье к «свиному» гриппу присоединился грипп группы В

Ухаживать за заболевшим должен только один член семьи. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В ситуации с гриппом и ОРВИ в Пермском крае появился новый поворот: к вирусу «свиного» гриппа присоединяется и вирус гриппа группы В.

- Вирус гриппа H1N1 (свиной) с начала эпидемиологического сезона был лабораторно подтвержден у 1062 заболевших, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. – А сейчас к «свиному» гриппу присоединяется и вирус гриппа группы В. Таких случаев было выявлено в Пермском крае уже 214.

Основные симптомы гриппа В - это высокая температура, озноб, общее недомогание, головная боль, боли в мышцах (ногах и пояснице), слабость.

- Продолжительность эпидемического подъема обычно составляет от шести до восьми недель, - уточняют в Роспотребнадзоре. – По дальнейшему развитию событий с заболеваемостью прогнозы давать пока сложно, но сейчас, после новогодних праздников, когда коллективы уже сформированы, мы ожидаем подъема заболеваемости.

Эпидемиологи напомнили родителям, что не следует отправлять детей в образовательные организации, если они заболели, чтобы предотвратить распространение заболевания среди других детей.

- При заболевании следует обращаться за медицинской помощью, ограничить посещение общественных мест и пользоваться маской, - советуют специалисты. - Мы также настоятельно рекомендуем не заниматься самолечением и обратиться за медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За неделю с 16 по 22 января в Прикамье было зарегистрировано 26 646 случаев ОРВИ и гриппа, что выше показателя прошлой недели на 0,8%. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» – 61,4%. Среди заболевших циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Приостановлена образовательная деятельность в 47 классах в 30 школах и 30 группах в 27 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края.

ВАЖНО

- Если ваш родственник или ребенок все-таки заболел, выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской.

Ухаживать за больным должен только один член семьи.

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