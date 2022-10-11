В Пермском крае нашли мертвой пропавшую 16-летнюю девочку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К несчастью, девочку нашли мертвой. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи, - сообщил "КП Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 16-летняя жительница Березников пропала вечером в понедельник, 10 октября. Как сообщали в социальных сетях, в промежуток между 16-17 часами девочка вышла из дома и бесследно исчезла. Под записью об ее исчезновении тут же стали появляться комментарии, где знакомые пропавшей просили ее вернуться домой и не делать глупостей. Другие с ужасом писали, что в городе появился маньяк.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «Комсомолки» сообщили лишь, что поиски девочки закончены. Однако источник, знакомый с ситуацией рассказал, что девочка найдена мертвой, по предварительной информации, она покончила с собой.

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