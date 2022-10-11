Убийца в кровавых носках: пермяк жестоко расправился с обидчиком своей дамы

Обвиняемому грозит до 15 лет колонии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 2 октября в квартире дома по улице Вижайская собралась компания людей, знакомых хозяина. Пять человек: трое мужчин и две женщины. Обстановка в квартире свидетельствовала, что хозяин – старый холостяк, в жилище давно никто не прибирался, однако, угощение на столе было вполне приличным. Мужики закусывали водочку оливье, пельменями с укропом, сосисками в тесте и салом. Для дам на столе стоял кофейный ликер под зефир с бананами.

Среди гостей была влюбленная пара. Они познакомились не так давно, а в последние две недели начали жить вместе. Женщина – приличная, работает на заводе, а вот ее ухажер – ранее неоднократно судимый гражданин.

Во время вечеринки между дамой и одним из присутствующих в компании мужчин произошла ссора. И сожитель решил вступиться за любимую женщину. Он нанес 46-летнему обидчику несколько ударов кулаками по лицу и голове, сломал нос. Тот упал. Вся кухня была залита кровью.

Пара испугалась и сбежала из квартиры, забыв надеть обувь. Потом оба в красных от крови носках бегали вокруг дома, кричали что, кого-то убили и вели себя неадекватно. Перепуганные местные жители вызвали полицию, нарушителей общественного спокойствия доставили в отдел.

А в этот момент хозяин квартиры на Вижайской проснулся, зашел на кухню и ахнул. На полу в луже крови лежал труп. Мужчина сообщил в полицию.

Отпираться 44-летнему задержанному не было смысла. Ведь в квартире он оставил не только свою обувь, но и паспорт.

Дина Гордеева (следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Обвиняемый, 1978 г.р., признал, что нанес удары потерпевшему, вступился за свою женщину. Ранее гражданин судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью без смертельного исхода и кражу. Освободился только в 2022 году».

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